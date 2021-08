Pożary w Grecji i Turcji - piekło widziane z satelity

Turcja i Grecja walczą z pożarami wywołanymi przez fale upałów. W ciągu tygodnia odnotowano ponad sto takich incydentów i są one widoczne nawet z kosmosu. Piekło na Ziemi nie umknęło uwadze satelity Copernicus-Sentinel 3.

Więcej informacji o pożarach w Turcji



Copernicus-Sentinel 3 to para satelitów - 3A i 3B - wystrzelonych w 2016 i 2018 roku przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Na orbicie heliosynchronicznej, 814 km nad powierzchnią Ziemi, satelity przechwytują obrazy naszej planety za pomocą szerokiej gamy instrumentów naukowych do pomiaru topografii i temperatur w celu monitorowania środowiska.



Po zgłoszeniu pożarów w Grecji i Turcji, moduł EMS Rapid Mapping Module został aktywowany dla satelity Copernicus-Sentinel 3. Jest to usługa dostępna na żądanie w sytuacjach zagrożenia naturalnego, takich jak trzęsienia ziemi, powodzie lub zagrożenia spowodowane przez człowieka, np. awarie przemysłowe lub masowe migracje. Szybkie przetwarzanie obrazów umożliwia określenie zasięgu zdarzenia i dostarczenie informacji w celu podjęcia odpowiednich działań.



Więcej informacji o pożarach w Grecji



Załączone zdjęcie zostało zrobione przez satelity Sentinel-3 2 sierpnia 2021 r. Satelity zmierzyły temperatury powierzchni czynnej Ziemi (LST) za pomocą swoich radiometrów temperatury powierzchni morza i lądu (SLSTR). Są to niezwykle czułe urządzenia, które mogą mierzyć emitowane termicznie promieniowanie elektromagnetyczne i określać temperaturę powierzchni z dokładnością do 0,3oC, a także inne ważne parametry meteorologiczne, takie jak profil pary wodnej, prędkość wiatru, opady i śnieg.



Reklama

Zdjęcie Oryginalne zdjęcie wykonane przez Copernicus Sentinel-3 / materiały prasowe

LST w wielu częściach Turcji przekroczyła 53oC. LST jest zazwyczaj wyższa niż temperatury powietrza, ponieważ temperatury lepiej rozpraszają się w powietrzu. Aktualizacje temperatury, które otrzymuje się z Departamentu Meteorologicznego, są również temperaturami powietrza.



W Turcji odnotowano ponad 100 pożarów, a wiele z nich trwa do teraz. Po drugiej stronie Morza Egejskiego, Grecja odnotowała 81 pożarów w ciągu 24 godzin, podczas gdy temperatury przekroczyły w niektórych miejscach 46oC.