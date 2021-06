Potencjalnie niebezpieczna asteroida zbliży się do Ziemi

​Asteroida 441987 (2010 NY65), która przez NASA została określona jako "potencjalnie niebezpieczna", minie naszą planetę w najbliższych tygodniach. Możemy jednak spać spokojnie - nic z jej strony nam nie zagraża.

Zdjęcie Czy Ziemi zagraża kosmiczna skała? / 123RF/PICSEL

Obiekt oznaczony jako 441987 (2010 NY65) ma 187 m długości i przemierza Układ Słoneczny z prędkością 13,4 km/s, czyli ponad 48 000 km/h. Według najnowszych analiz, asteroida zbliży się do naszej planety na najmniejszą odległość 25 czerwca - będzie to ponad 15 razy więcej niż dystans między Ziemią a Księżycem.

Dystans ten będzie wystarczający, by 441987 (2010 NY65) uznać za "potencjalnie niebezpieczny" obiekt bliski Ziemi (NEO).



Mianem NEO określa się planetoidy, komety i meteoroidy, których obiekty przechodzą blisko orbity Ziemi. Blisko, czyli w odległości mniejszej niż 1,3 j.a. od Słońca. NASA monitoruje nocne niebo i kataloguje wszystkie obiekty NEO o średnicy większej niż 1 km. Taki rozmiar może sprawić, że obiekt NEO uderzający w Ziemię, dokonałby katastrofalnych zniszczeń o zasięgu lokalnym, a nawet globalnym. Dotychczas odkryto ok. 1000 takich obiektów NEO.



441987 (2010 NY65) została określona jako "potencjalnie niebezpieczna", ale nie oznacza to bynajmniej, że stanowi bezpośrednie zagrożenie dla naszej planety. Odnosi się do faktu, że w dalekiej przyszłości (podczas kolejnych zbliżeń), może uderzyć w Ziemię.



Istnieje kilka czynników, które mogą wpłynąć na przyszłą trajektorię asteroidy, m.in. grawitacja dużych ciał niebieskich (planet) czy zagęszczenie pyłu międzyplanetarnego. Wpływ na zmianę trajektorii mogą mieć również efekty niegrawitacyjne, jak choćby efekt Jarkowskiego.



Podczas zbliżenia 25 czerwca, ze strony 441987 (2010 NY65) nic nam nie zagraża.