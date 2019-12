"Potencjalnie niebezpieczna" asteroida minie Ziemię w święta

​Kiedy wszyscy będziemy świętować, Ziemię minie potencjalnie niebezpieczna asteroida. Na szczęście, nie musimy obawiać się zagłady.

Zdjęcie Orbita asteroidy została zaznaczona na biało /NASA

Asteroida oznaczona jako 310442 (2000 CH59) minie naszą planetę 26 grudnia. Do maksymalnego zbliżenia dojdzie około godziny 07:54 UTC, zgodnie z obliczeniami należącego do NASA Center for Near Earth Object Studies (CNEOS).

Szacuje się, że 310442 (2000 CH59) ma ok. 620 m średnicy i jest większa niż One World Trade Center w Nowym Jorku. Mimo że niektóre media nazywają obiekt "zabójczą kosmiczną skałą", nic nam nie grozi.



Asteroida poruszająca się z prędkością ponad 12 km/s powinna minąć naszą planetę w odległości 7 180 697 km (czyli 0,048 j.a.) - to 19 razy dalej niż znajduje się orbita Księżyca. To daleko, ale wystarczająco blisko dla astronomów, by skałę uznać za "potencjalnie niebezpiecznym" obiektem w pobliżu Ziemi.



Asteroida nie będzie widoczna gołym okiem. Jasność (a zatem widoczność) asteroidy na nocnym niebie zależy od jej wielkości, odległości i albedo. Chociaż 310442 (2000 CH59) będzie stosunkowo blisko naszej planety, raczej nie będzie dało się uchwycić tej asteroidy w obiektywach standardowych teleskopów amatorskich.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Do kolejnych przelotów asteroid w pobliżu Ziemi dojdzie 31 grudnia o 05:04 UTC i 1 stycznia o 16:08 UTC.