​Asteroida zaklasyfikowana jako "potencjalnie niebezpieczna" w tym tygodniu pojawi się na naszym niebie. Naukowcy uspokajają jednak, że nie mamy się czego obawiać.

Zdjęcie Trajektoria 1998 OR /materiały prasowe

Obiekt znany jako 1998 OR2 to asteroida o średnicy 2 km, która została odkryta w lipcu 1998 r. Zbliży się do Ziemi już dzisiaj, chociaż nadal będzie ok. 16 razy dalej niż Księżyc.

- Niewielkie cechy topograficzne, takie jak wzgórza i szczyty na jednym końcu asteroidy 1998 OR2 są fascynujące z naukowego punktu widzenia. Ale ponieważ wszyscy myślimy o COVID-19, te cechy sprawiają, że wygląda to tak, jakby 1998 OR2 pamiętał o założeniu maseczki ochronnej - powiedziała Anne Virkki, szefowa Planetary Radar w Obserwatorium Arecibo w Portoryko.



Potencjalnie niebezpieczne asteroidy (PHA) to obiekty o cechach, które mogą sprawić, że w miarę zbliżania się do Ziemi, staną się one dla nas niebezpieczne. Klasyfikacja opiera się na znanych pomiarach, takich jak minimalna odległość przecięcia orbity. Te, które znajdują się w odległości 8 mln km od orbity Ziemi traktuje się jako "potencjalnie niebezpieczne". Zwłaszcza, jeżeli mają więcej niż 140 m średnicy.



Inżynierowie NASA przedstawili oficjalne plany, z których rząd USA ma skorzystać w przypadku, gdy asteroida znajdzie się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Chociaż 1998 OR2 nie stanowi bezpośredniego zagrożenia, badanie jej trajektorii w miarę zbliżania się do Ziemi pomaga ekspertom poprawić strategie łagodzenia skutków przyszłych PHA.



- Pomiary radarowe pozwalają nam dokładniej określić, gdzie asteroida będzie się znajdować w przyszłości, w tym podczas jej przyszłego bliskiego zbliżenia do Ziemi. W 2079 r. asteroida 1998 OR2 minie Ziemię około 3,5 razy bliżej niż w tym roku, więc ważne jest, aby dokładnie znać jej orbitę - powiedział Flaviane Venditti, naukowiec z Obserwatorium Arecibo.



Astronomowie obserwują asteroidę od 13 kwietnia za pomocą teleskopów optycznych, aby lepiej zrozumieć jej unikalne cechy i sposób poruszania się. Dane zbierane były do 23 kwietnia, kiedy to asteroida przestała być widoczna za pomocą teleskopów. Spośród tych danych, prawie 200 zdjęć 1998 OR2 uchwyconych w ciągu weekendu, zostało zebranych w celu stworzenia filmu przedstawiającego asteroidę poruszającą się na tle gwiazd.