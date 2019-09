Podziemne kontynenty tak stare jak Ziemia

​Naukowcy odkryli, że podziemne kontynenty mogą być równie stare co Ziemia.

Jak wynika z nowych badań, podziemne kontynenty ukryte głęboko w płaszczu Ziemi mogły powstać, gdy starożytne oceany magmy zestaliły się ok. 4,5 mld lat temu.

Uczeni wiedzą o istnieniu podziemnych kontynentów już od lat 70. ubiegłego wieku. Teraz okazało się jednak, że nie powstały one w wyniku aktywności tektonicznej naszej planety, a mogą pochodzić z czasów jej początków. To oznacza, że prawdopodobnie przetrwały one kolizję z nieznanym ciałem niebieskim, która doprowadziła do uformowania Księżyca.



To niesamowite, że podziemne kontynenty przetrwały większość historii Ziemi w stosunkowo nietkniętej postaci - i to pomimo całej aktywności tektonicznej i wulkanicznej.



Zespół Curtisa Williamsa z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davies dokonał nowych analiz istniejących danych i zebrał nowe próbki z Hawajów, Islandii i Antarktydy. To właśnie w tych regionach gorące skały wypływają z jądra planety na powierzchnię. Próbki te zawierają starożytne izotopy lub odmiany atomów (takie jak Hel-3), które powstały jeszcze podczas Wielkiego Wybuchu.



W przeszłości wiele modeli geologicznych zakładało, że skały z wnętrza Ziemi zwane pióropuszami głębokiego płaszcza unosiły się na powierzchnię w liniach prostych.

Okazuje się jednak, że pióropusze głębokiego płaszcza nie poruszają się po linii prostej i często zmieniają kurs podczas podróży z jądra. Naukowcy stworzyli model, który zwrócił uwagę na zygzakowatą naturę pióropuszy płaszcza, by prześledzić ich trasę na powierzchnię.



Najnowsze odkrycia rzucają nowe światło na badanie początków Ziemi. Teraz celem naukowców jest dowiedzenie się, jak to możliwe, że podziemne kontynenty przetrwały tak aktywny okres w historii Ziemi niemalże nienaruszone.