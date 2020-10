Planetoida Apophis może uderzyć w Ziemię w 2068 r.

​Wpływ promieniowania może zaburzyć orbitę planetoidy Apophis i skierować ją w kierunku Ziemi w 2068 r. Pomimo tego, ryzyko kolizji z naszą planetą pozostaje niewielkie.

Zdjęcie Czy planetoida Apophis uderzy w Ziemię? /123RF/PICSEL

(99942) Apophis to planetoida należąca do grupy Atena, zaliczana do planetoid bliskich Ziemi (NEA) oraz do grupy potencjalnie niebezpiecznych asteroid (PHA). Szacuje się, że 13 kwietnia 2029 r. minie Ziemię w małej odległości. W 2068 r. może przeciąć orbitę naszej planety i zderzyć się z nią.

Reklama

Astronomowie po raz pierwszy w historii zaobserwowali, jak orbita Apophis się kurczy. Biorąc pod uwagę ten niegrawitacyjny efekt, "należy ponownie przyjrzeć się możliwości kolizji w 2068 roku". Nakłania do tego David Tholen z Uniwersytetu Hawajskiego.



Planetoida Apophis została odkryta w 2004 r. i początkowo wyglądało na to, że 235-metrowa skała przetnie orbitę Ziemi 13 kwietnia 2029 r. lub 7 lat później. Dokładniejsze obserwacje ujawniły, że w obu przypadkach szansa kolizji jest zerowa, choć przelot w 2029 r. wprowadzi planetoidę na orbitę geostacjonarną. Apophis będzie widoczny jako szybko poruszający się obiekt na europejskim niebie.



W 2015 r. David Vokrouhlický z Uniwersytetu Karola w Pradze zapowiedział, że Apophis doświadczy niewielkiej zmiany orbitalnej ze względu na tzw. efekt Jarkowskiego, co doprowadzi do ewentualnej kolizji w 2068 r.



Efekt Jarkowskiego mówi, że wirujące planetoidy wypromieniowują więcej ciepła po południu niż w trakcie poranka. Obiekty wirujące w tym samym kierunku co jego ruch po orbicie, emitują promieniowanie termiczne w takim kierunku, który powoduje nieznaczne zwiększanie prędkości orbitalnej odsuwając je od gwiazdy.



Zespół Davida Tholena zbadał wpływ efektu Jarkowskiego na orbitę Apophis. Ich wyniki wskazują, że oś orbity asteroidy zmniejsza się o 170 m rocznie, czyli zgodnie z przewidywaniami Vokrouhlický'ego. Co to oznacza?



Rzeczywiście istnieje niewielka szansa (obecnie 1 na 150 000) uderzenia Apophis w Ziemię w kwietniu 2068 r. Wiele jednak zależy od tego, w jakiej odległości minie nas planetoida w 2029 r.