Pierwszy kosmiczny hotel coraz bliżej

Pierwszy komercyjny hotel kosmiczny będzie bardziej statkiem wycieczkowym niż elegancką stacją kosmiczną z "Odysei kosmicznej" Stanleya Kubricka. Tak przynajmniej uważa Tim Alatorre, starszy projektant Stacji Kosmicznej Von Brauna.

Zdjęcie Tak będzie prezentować się Stacja Kosmiczna Von Braun /materiały prasowe

Fundacja Gateway projektuje pierwszy na świecie hotel kosmiczny nazwany Stacją Kosmiczną Von Braun. Każdy będzie miał do niego dostęp, oczywiście za odpowiednią cenę. Na stacji będzie grawitacja, w pełni działające kuchnie, bary i wnętrza wykonane z ekologicznych materiałów.



- W końcu podróż kosmiczna będzie kolejną opcją na wakacje. Ludzie będą latać tam, podobnie jak w tropiki czy Disneylandu. Celem Fundacji Gateway jest uruchomienie Von Brauna do 2025 r. Tygodniowo hotel będzie odwiedzać 100 turystów - powiedział Tim Alatorre.



Mimo iż początkowe koszty podróży w kosmos będą wysokie, to długofalowym celem Fundacji Gateway jest umożliwienie tego typu wakacji każdemu.



Stacja Kosmiczna Von Braun będzie bazować na technologiach stosowanych na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), jednak w przeciwieństwie do niej, będzie miała sztuczną grawitację, dzięki czemu odwiedziny na niej będą o wiele bardziej komfortowe. Projekt oparty jest na koncepcjach opracowanych przez Wernhera von Brauna w latach 50. XX wieku.



Zdjęcie Kwatery stacji kosmicznej mają być wyjątkowo komfortowe / materiały prasowe

Stacja będzie oparta na kształcie koła o średnicy 190 metrów i będzie się obracać, tworząc grawitację podobną do tej odczuwalnej na Księżycu. Na stacji będą 24 oddzielne moduły wyposażone w miejsca do spania i inne funkcje pomocnicze. Niektóre moduły będą sprzedawane jako prywatne kwatery, a inne wynajmowane organizacjom rządowym. W tym samym czasie na Stacji Kosmicznej Von Brauna będzie mogło przebywać 400 osób.



Fundacja Gateway chce, aby wizyty w hotelu kosmicznym były przede wszystkim komfortowe, więc zamierza odrzucić eleganckie, futurystyczne wnętrza na rzecz bardziej przytulnego wystroju.



- Postępy w inżynierii materiałowej pozwalają teraz na stosowanie lekkich, łatwych do czyszczenia naturalnych substytutów kamienia i drewna, których normalnie nie dałoby się wysłać na orbitę - powiedział Alatorre.



Po zbudowaniu Stacji Kosmicznej Von Brauna, Fundacja Gateway zamierza zbudować jeszcze większą stację kosmiczną po roku 2030.