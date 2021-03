Odkryto tajemnicze kosmiczne huragany

​Międzynarodowy zespół naukowców poinformował o odkryciu nowego rodzaju zjawiska pogodowego w przestrzeni kosmicznej. Wysoko nad regionami polarnymi naszej planety porusza się plazma, która wygląda jak huragan.

Zdjęcie Wizja artystyczna kosmicznego huraganu /materiały prasowe

Huragany są powszechnym zjawiskiem na planetach Układu Słonecznego. Gdy cząsteczki wznoszą się lub opadają, może powstać strefa niskiego ciśnienia - wokół niej tworzą się huragany. W ten sposób dochodzi do burz tropikalnych w dolnej atmosferze Ziemi - okazuje się, że tak samo mogą zachowywać się naładowane elektrycznie cząstki w jonosferze.

Naukowcy ponownie przeanalizowali dane z sierpnia 2014 roku i wykazali istnienie wirującej struktury plazmy o średnicy 1000 km, znajdującej się setki kilometrów nad biegunem północnym. Kosmiczne huragany przyspieszają elektrony w dół w kierunku Ziemi, wzmacniając zorze polarne w tym regionie, które również przyjmują kształt cyklonu.



- Do tej pory nie było pewne, że kosmiczne huragany plazmowe istnieją, więc udowodnienie tego za pomocą tak uderzającej obserwacji jest niesamowite. Burze tropikalne są związane z ogromnymi ilościami energii, a te kosmiczne huragany muszą być tworzone przez niezwykle duży i szybki transfer energii wiatru słonecznego i naładowanych cząstek do górnej atmosfery Ziemi. Plazma i pola magnetyczne w atmosferach planet istnieją w całym wszechświecie, więc odkrycia sugerują, że kosmiczne huragany powinny być zjawiskiem powszechnym - powiedział prof. Mike Lockwood z Uniwersytetu w Reading, główny autor badań.



Dane z wielu satelitów, jak również symulacje, sugerują, że spokojne okresy wokół ziemskiej magnetosfery prawdopodobnie prowadzą do powstawania kosmicznych huraganów. Kiedy linie pola magnetycznego naszej planety nie są zaburzone, tworzą one lejkowatą strukturę tuż nad biegunem magnetycznym, kierując cząstki z wiatru słonecznego wprost do górnej i środkowej atmosfery.



To ważna obserwacja, gdyż pogoda kosmiczna ma wpływ na naszą sieć telekomunikacyjną. Odkrycie "kosmicznych huraganów" zostało opublikowane w "Nature Communications".