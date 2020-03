Odkryto meteoryty o właściwościach nadprzewodzących

Naukowcy po raz pierwszy odkryli naturalnie występujące materiały nadprzewodzące w obiektach pozaziemskich - meteorytach, które spadły na Ziemię.

Zdjęcie Fragment meteorytu Mundrabilla /materiały prasowe

Nowe odkrycie jest najnowszym dowodem na to, że meteoryty są czymś więcej niż kosmicznymi skałami, które "spadają z nieba". Ostatnie badania ujawniły, że meteoryty mogły dostarczyć białka i minerały na naszą planetę. Ale nigdy wcześniej nie zaobserwowano zjawiska nadprzewodnictwa w kosmicznych skałach.



Nadprzewodnictwo to zestaw właściwości fizycznych, które zapewniają doskonałe przewodnictwo elektryczne, co oznacza, że cały opór elektryczny wewnątrz materiału znika. To cenne zjawisko jest niezwykle rzadkie w naturalnych materiałach, które nie są poddawane żadnej obróbce - przynajmniej na Ziemi.



W kosmosie, poza ziemskim środowiskiem, może być bardzo różnie. Z tego powodu meteoryty są dobrymi kandydatami do naturalnych substancji nadprzewodzących. Poprzednie analizy nie wykazały istnienia takich nadprzewodników - aż do teraz.



Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zbadali fragmenty 15 różnych meteorytów, używając techniki zwanej spektroskopią mikrofalową z modulacją pola magnetycznego do wykrywania śladów nadprzewodnictwa wewnątrz próbek. Otrzymali dwa trafienia - jedno z meteorytu żelaznego zwanego Mundrabilla (jeden z największych meteorytów na Ziemi znaleziony w Australii w 1911 r.), a drugie z rzadkiego meteorytu urelitowego GRA 95205 (znalezionego na Antarktydzie 25 lat temu). Oba te skały kosmiczne zawierają niewielkie ilości pozaziemskich ziaren nadprzewodzących.



Nie wiadomo, czy zjawisko nadprzewodnictwa jest czymś powszechnym w przestrzeni kosmicznej, czy występuje rzadko.