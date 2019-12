Odkryto meteoryt rzadszy niż złoto

​Podczas poszukiwania złota, pewien Australijczyk trafił na coś znacznie rzadszego i cenniejszego.

Zdjęcie Tak wygląda chondryt H5 z Australii /materiały prasowe

W 2015 r. David Hole przeszukiwał Maryborough Regional Park niedaleko Melbourne w Australii. Wyposażony w wykrywacz metalu odkrył coś niezwykłego - ciężką czerwoną skałę znajdującą się na żółtej glinie. Zabrał ją do domu i próbował rozłupać, bo był pewny, że wewnątrz znajduje się bryłka złota. Maryborough znajduje się bowiem w regionie Goldfields, gdzie w XIX w. był szczyt australijskiej gorączki złota.

Reklama

Aby otworzyć swoje znalezisko, Hole spróbował użyć piły do kamieni, szlifierki kątowej, wiertarki, a nawet zanurzenia w kwasie. Skała była nietknięta. To dlatego, że nie była skałą złota, a rzadkim meteorytem.



Hole zabrał skałę do Muzeum w Melbourne, aby ją zidentyfikować. Trafiła ona do Dermota Henry'ego, który przez 37 lat pracy w muzeum i przebadaniu tysięcy skał, tylko dwa razy był świadkiem odkrycia prawdziwych meteorytów. Jednym z nich była skała Hole'a.



Naukowcy opublikowali niedawno dane o meteorycie sprzed 4,6 mld lat. Nazwano go Maryborough po mieście, w którym został znaleziony. Ta ogromna, ważąca 17 kg skała, ukazała swoje wnętrze po użyci piły diamentowej. Odkryto, że meteoryt zawiera wysoki procent żelaza, co czyni go chondrytem H5. Wewnątrz znajdują się struktury zwane chondrulami.



Chociaż nie wiadomo, skąd wziął się meteoryt, naukowcy mają pewne przypuszczenia. Ta konkretna skała prawdopodobnie pochodzi z pasa asteroid między Marsem a Jowiszem. Datowanie węgla sugeruje, że meteoryt spadł na Ziemię 100-1000 lat temu, gdzieś pomiędzy 1889 a 1951 r.



Meteoryty takie jak Maryborough są rzadsze niż złoto. Ten znaleziony w Australii jest jednym z zaledwie 17 odkrytych meteorytów i drugim co do wielkości chondrytem H5.