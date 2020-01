Odkryto krater po uderzeniu sprzed 800 000 lat

​790 000 lat temu meteoryt uderzył w Ziemię. Naukowcy właśnie znaleźli krater, który pozostał po tym zdarzeniu.

Zdjęcie Niektóre kratery po uderzeniu meteorytów są ukryte - tu krater we Flagstaff /123RF/PICSEL

Około 790 000 lat temu w Ziemię uderzył meteoryt z taką siłą, że eksplozja pokryła ok. 10 proc. naszej planety błyszczącymi bryłami skalistych gruzów. Te fragmenty stopionej skały zwane tektytami zostały rozrzucone po całym świecie - od Indochin po wschodnią Antarktydę. Przez sto lat naukowcy poszukiwali krateru uderzeniowego tego meteorytu. Właśnie go znaleziono.



Analiza geochemiczna i lokalne odczyty grawitacyjne wykazały, że krater znajduje się w południowym Laosie na płaskowyżu Bolaven. Krater został ukryty pod polem schłodzonej lawy wulkanicznej o powierzchni ponad 5000 km2.



Naukowcy uważają, że meteoryt, który spadł na Ziemię 790 000 lat temu, doprowadził do najsilniejszej eksplozji w tej części świata. Nie wiadomo było, jak duży krater powstał. Szacunki średnicy wahały się między 15 a 300 km, a dokładna wartość pozostawała niepewna.



W ramach nowego badania naukowcy zbadali kilka obiecujących kraterów w południowych Chinach, północnej Kambodży i środkowym Laosie, ale szybko wykluczyli te miejsca. We wszystkich przypadkach kratery okazały się znacznie starsze.



Wreszcie udało się namierzyć prawidłową lokalizację krateru. To płaskowyż Bolaven w Laosie. Anomalie odkryte pod polem lawy wskazują, że prawdopodobnie właśnie tam znajduje się krater. Ma on 13-17 km średnicy.