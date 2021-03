Odkryto fragment meteorytu starszy od Ziemi

​Meteoryt odkryty niespełna rok temu na pustyni Sahara może być najstarszym przykładem skrystalizowanej lawy w Układzie Słonecznym. Analiza wielu fragmentów tej kosmicznej skały sugeruje, że powstała ona miliony lat przed uformowaniem się Ziemi.

Zdjęcie Tak wygląda fragment Erg Chech 002, który liczy 4,6 mld lat /materiały prasowe

Badanie opublikowane w "Proceedings Of The National Academy Of Sciences" szczegółowo opisuje właściwości meteorytu Erg Chech 002, który został znaleziony w algierskim regionie Sahary znanym jako Erg Szasz w 2020 roku. Waży on 32 kg.

Naukowcy oszacowali wiek fragmentów skalnych na 4,565 mld lat, co znaczy, że są ok. 20 mln lat starsze od naszej planety i starsze od poprzedniego rekordzisty o 1 milion lat. Układ Słoneczny miał zaledwie 2 miliony lat, kiedy uformowała się ta skała.



Erg Chech 002 to prawdopodobnie fragment skorupy protoplanety. Jeśli nasze rozumienie procesu formowania się planet jest poprawne, gaz i pył otaczający młode Słońce przekształcił się w odłamki skalne, które uderzając o siebie stały się protoplanetami.



Protoplanety to obiekty, które są o wiele za małe, aby stać się pełnoprawnymi planetami, ale na tyle duże, że zachodzą w nich interesujące procesy geologiczne. W przypadku Erg Chech 002, protoplaneta była podobna w składzie do bogatych w węgiel planetoid, ale jej skorupa była pokryta lawą przez pewien czas, zanim meteoryt zastygł.



Znamy ok. 3100 meteorytów, które pochodzą ze skorupy lub płaszcza protoplanet. Zdecydowana większość z nich zbudowana jest z bazaltu. Erg Chech 002 natomiast składa się z innego z minerału, znanego jako andezyt. Odkrycie to sugeruje, że protoplanety ze skorupą andezytową nie były rzadkie, lecz najprawdopodobniej stały się budulcem głównych planet skalistych. Naukowcy nie znają żadnego innego obiektu podobnego do tego meteorytu.



