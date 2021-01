Niezwykłe zjawisko uchwycone z ISS. Co to jest?

​Naukowcy z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) sfotografowali rzadki rodzaj wyładowania atmosferycznego, tzw. niebieski strumień.

Zdjęcie Niebieski strumień uchwycony z pokładu ISS /materiały prasowe

W ziemskiej atmosferze występuje wiele rodzajów wyładowań atmosferycznych. Błyskawice obserwowane podczas klasycznych burz powstają w troposferze. W stratosferze występują niebieskie strumienie (tzw. fontanny), a w mezosferze tzw. sprite-y (zwane także duszkami lub elfami).

Niedawno opublikowano niezwykłe zjawisko niebieskiej błyskawicy nad chmurami burzowymi nad małą wyspą Nauru na Pacyfiku. Zjawisko zaobserwowano z pokładu ISS w lutym 2019 r.



Tego typu zjawisko zostało szczegółowo opisane w nowej pracy zespołu Atmosphere-Space Interactions Monitor (ASIM) z ISS, które zostało opublikowane w "Nature". ASIM wykorzystuje zbiór kamer, detektorów światła widzialnego i ultrafioletowego oraz detektorów promieniowania X i gamma do poszukiwania interakcji elektrycznych nad chmurami w nadziei na uchwycenie kosmicznych błyskawic.



Opisano nie tylko sam błękitny błysk, ale także cztery błyski towarzyszące. Chociaż nie wiemy zbyt wiele o niebieskich strumieniach i innych odmianach kosmicznych błyskawic, naukowcy sugerują, że pojawiają się one w wyniku "elektrycznej awarii" pomiędzy dodatnio i ujemnie naładowanymi częściami pokryw chmur burzowych. Kiedy przeciwne ładunki zamieniają się miejscami, elektryczność statyczna zostaje uwolniona i daje początek niebieskiemu strumieniowi widocznemu ponad chmurami. Przypomina to trochę sytuację, gdy dotykamy jakiegoś przedmiotu i czujemy wstrząs elektrostatyczny - energia elektrostatyczna gromadzi się, a gdy ma możliwość, przeskakuje w inne miejsce.



Cztery mniejsze rozbłyski, które towarzyszyły gwieździe programu, zostały zidentyfikowane jako wspomniane już tzw. elfy.