Niezwykłe zdjęcie huraganu i zaćmienia Słońca

Huragan i zaćmienie Słońca na jednym zdjęciu? To możliwe. Udowadnia to najnowsza fotografia satelitarna.

Zdjęcie Zdjęcie satelitarne, na którym widać zarówno huragan Barbara, jak i cień Księżyca podczas zaćmienia Słońca /materiały prasowe

Na zdjęciu widać huragan Barbara nad Oceanem Spokojnym, a nad nim poszarpany cień Księżyca podczas całkowitego zaćmienia Słońca.



Ten cień dotarł do wybrzeża Chile 2 czerwca ok. 16:40 czasu EDT (Czas Wschodnioamerykański Letni) i kontynuował podróż, kierując się na wschód w kierunku Atlantyku. Było to pierwsze całkowite zaćmienie Słońca od sierpnia 2017 r.



Spektakularne zdjęcie zostało wykonane przez satelitę pogodowego GOES West, który należy do NOAA i NASA.