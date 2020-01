Meteoryt starszy niż Układ Słoneczny

​W meteorycie Allende, który spadł na meksykańską pustynię, naukowcy zidentyfikowali materiał międzygwiezdny starszy od Układu Słonecznego. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie zaobserwowano.

Zdjęcie Fragment Curious Marie z meteorytu Allende /materiały prasowe

Meteoryt Allende uderzył w Ziemię w 1969 r., kończąc epicką podróż, która trwała miliardy lat, a może nawet i dłużej. Wewnątrz tej kosmicznej skały znaleziono starożytną materię, ślady gwiezdnego pyłu z przestrzeni międzygwiezdnej zwane ziarnami przedsolarnymi. Są one niezwykle rzadkie.

Zaledwie kilka tygodniu temu naukowcy ogłosili, że ziarna przedsolarne zidentyfikowane wewnątrz innego meteorytu, który rozbił się na Ziemi także w 1969 r., ale w Australii, mają 5-7 mld lat. Dla porównania, Układ Słoneczny liczy "zaledwie" 4,6 mld lat, więc materia jest starsza od niego.



Teraz naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego w St. Louis zidentyfikowali dowody na obecność ziaren przedsolarnych w części meteorytu Allende. Ich odkrycie jest sprzeczne z tym, co wiedzieliśmy o materiale międzygwiezdnym podczas tak długiej podróży kosmicznej.



W tym przypadku, zidentyfikowane ziarna przedsolarne składały się z węglika krzemu (SiC) w formie inkluzji we fragmencie meteorytu Allende nazwanego Curious Marie (po Marie Curie-Skłodowskiej). Zaskakujące jest ich odnalezienie, bo zgodnie z obowiązującym stanem wiedzy, przetrwanie tych ziaren w środowisku, w którym powstają inkluzje, nie powinno być możliwe.



Przy okazji odkryto, że węglik krzemu może występować w bryle bogatej w wapń i glin - mieszankę mineralną uważaną za jedną z najstarszych substancji stałych, które powstały w Układzie Słonecznym. Przyjmuje się, że uformowała się ona w temperaturach powyżej 1500 kelwinów, gdzie ziarna przedsolarne nie mogły przetrwać, a następnie zostały przetransportowane do innych rejonów mgławicy słonecznej, w których nastąpił rozrost planetozymali.



Naukowcy nie wiedzą, w jaki sposób węglik krzemu z innej gwiazdy przedarł się do pierwotnych ciał stałych, ale fakt, że miało to miejsce oznacza, że musimy przemyśleć kilka kwestii na temat chemii młodego Układu Słonecznego.