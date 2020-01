Komety przyniosły fosfor na Ziemię

Fosfor to pierwiastek kluczowy w budowie DNA i rozwoju życia na Ziemi. Prawdopodobnie dotarł na naszą planetę za pośrednictwem komet z nowo narodzonych gwiazd.

Fosfor został przyniesiony na Ziemię przez komety

Ponieważ fosfor jest niezwykle rzadki we wszechświecie, jego obecność na Ziemi od dawna była owiana tajemnicą. Naukowcy sugerują, teraz, że fosfor mógł przybyć na Ziemię w cząsteczce tlenku fosforu. Ten związek powstaje wśród nowo narodzonych gwiazd.



Teraz astronomowie znaleźli tlenek fosforu w komecie 67P, która krąży wokół Jowisza. Odkrycie sugeruje, że to właśnie komety przeniosły tlenek fosforu na Ziemię, a tym samym odpowiadają za eksplozję życia.



- Fosfor jest niezbędny do życia, jakie znamy. Ponieważ komety najprawdopodobniej dostarczały duże ilości związków organicznych na Ziemię, tlenek fosforu znajdujący się w komecie 67P może wzmocnić związek między kometami a życiem na Ziemi - powiedziała Kathrin Altwegg, główna autorka badań.



Fosfor jest rzadki we wszechświecie, ale niezbędny do życia. Działa jak klej, który łączy łańcuchy nukleotydów tworzące DNA. Fosfor pomaga także budować ściany komórkowe i magazynować energię komórek.



Korzystając z interferometru ALMA, naukowcy przyjrzeli się regionowi gwiazdotwórczemu AFGL 5142. Badanie długości fal światła dochodzących z tego regionu, pozwoliło im ustalić, jakie występują tam cząsteczki. Znaleziono w nich fosfor.



Komety mogły dostarczyć fosfor nie tylko na Ziemię, ale i na inne planety, co oznaczałoby, że życie wcale nie jest tak rzadkie we wszechświecie, jak nam się wydaje.