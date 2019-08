Kolejny bliski przelot potencjalnie niebezpiecznej asteroidy

Asteroida dwa razy większa od Wieży Eiffla minie Ziemię 10 sierpnia.

Obiekt oznaczony jako 2006 QQ23 ma średnicę 570 m i porusza się z prędkością 16 740 km/h. Będzie wystarczająco blisko, by sklasyfikować go jako obiekt "potencjalnie niebezpieczny", ale naukowcy przekonują, że nie ma powodów do obaw.



Aby zyskać status obiektu potencjalnie niebezpiecznego, asteroida musi minąć Ziemię w odległości 0,05 j.a. Asteroida 2006 QQ23 minie naszą planetę w odległości 0,04977 j.a., więc spełnia te kryteria. Odległość 0,049 j.a. to 7,48 mln km.



Naukowcy uspokajają, że nie ma powodów do obaw. Lindley Johnson z NASA powiedział, że około sześciu obiektów tej wielkości zbliża się do Ziemi co roku. Wizyta 2006 QQ23 nie jest niczym niezwykłym. Kolizje z tego typu obiektami są jednak rzadkie i zdarzają się tylko raz na 2-3 stulecia.



NASA szacuje, że istnieje ok. 900 obiektów znajdujących się w pobliżu Ziemi o średnicy ponad 1000 m, które w przypadku kolizji mogłyby wyrządzić spore szkody na naszej planecie. Przeprowadzona symulacja uderzenia asteroidy o średnicy 50-80 m wykazała, że Nowy Jork zostałby przez nią doszczętnie zniszczony.



Mimo że obiekt NEO 2006 QQ23 został zaklasyfikowany jako obiekt "potencjalnie niebezpieczny", to naukowcy przekonują, że z jego strony nic nam nie grozi.