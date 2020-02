Jak wyglądałaby Ziemia bez oceanów

Niesamowita symulacja NASA ujawnia, jak wyglądałaby Ziemia, gdyby wszystkie oceany nagle wyparowały. Czy ta wizja kiedyś może się ziścić?

Zdjęcie Czy ziemskie oceany mogłyby wyparować? Fot. NASA /materiały prasowe

Oceany pokrywają większość naszej planety, w tym najdłuższe pasma górskie i starożytne mosty, które ludzie wykorzystywali do podróży na inne kontynenty. W najnowszym materiale wideo, planetolog James O'Donoghue pokazuje, jak by wyglądała nasza planeta, gdyby wszystkie oceany odparowały. Zostałyby odsłonięte 3/5 ukrytej powierzchni Ziemi.



James O'Donoghue wcześniej był w NASA, a teraz pracuje w JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency). Do realizacji filmu zaangażował animatora Horace Mitchella, z którym w 2008 r. stworzył podobny materiał wideo.



Gdy oceany powoli tracą wodę, pierwsze fragmenty ukrytych lądów wyłaniają się z szelfów kontynentalnych - podwodnych krawędzi wszystkich kontynentów. Szelfy kontynentalne obejmują niektóre połączenia lądowe, które pierwsi ludzie wykorzystali podczas migracji między terytoriami. Dziesiątki tysięcy lat temu, nasi przodkowie mogli wędrować z Europy kontynentalnej do Wielkiej Brytanii, z Syberii na Alaskę i z Australii na otaczające wyspy.



Parujące oceany mogłyby odsłonić najdłuższy łańcuch górski na Ziemi, który pojawiłby się, gdyby poziom otaczających wód spadłby z 2000 do 3000 m. Mowa o grzbiecie oceanicznym, który rozciąga się na długość ponad 60 000 km przez całą Ziemię. Ponad 90 proc. z tego grzbietu znajduje się pod wodą.

Wideo Ziemia bez oceanów

- Podoba mi się, jak ta animacja pokazuje, że dno oceaniczne jest tak samo zmienne i interesujące pod względem geologicznym jak kontynenty - powiedział James O'Donoghue.



Na szczęście, całkowite "osuszenie" Ziemi nam nie grozi, więc obniżanie poziomu oceanów możemy obserwować tylko na animacjach.