Jądro Ziemi przecieka

​Najnowsze wyniki badań sugerują, że z jądra Ziemi mogą wyciekać ciężkie izotopy żelaza. Niestety, to jedynie spekulacje, bo nie mamy pojęcia, co tak naprawdę dzieje się w centrum naszej planety.

Zdjęcie Nie mamy pewności, co znajduje się we wnętrzu Ziemi, ale izotopy żelaza na pewno wyciekają na powierzchnię /123RF/PICSEL

Żaden człowiek nigdy nie przebił się przez skorupę ziemską, ani nie dokopał się wystarczająco głęboko, by przeniknąć przez płaszcz skalny naszej planety, nie mówiąc już o ciekłym jądrze z żelaza. Nie mamy pewności, jakie interakcje zachodzą we wnętrzu Ziemi, choć mamy pewne przypuszczenia.

Jądro Ziemi znajduje się na głębokości ok. 2900 km - to daleko poza naszym technologicznym zasięgiem. Naukowcy mogą jedynie tworzyć modele teoretyczne, które rzucają nowe światło na niektóre zagadki.



Najnowsze badania sugerują, że stopione jądro Ziemi może w rzeczywistości przeciekać do górnego płaszcza, który jest o ponad tysiąc stopni chłodniejszy. To by oznaczało postęp w trwającej od dziesiątek lat debacie, czy jądro i płaszcz wymieniają się ze sobą materiałem.



Ziemskie pole magnetyczne i jego prądy elektryczne potwierdzają, że we wnętrzu jest dużo żelaza. Co więcej, próbki skał wydostających się z płaszcza na powierzchnię również zawierają duże ilości żelaza, co oznacza, że materiał ten pochodzi aż z jądra. Aby dowiedzieć się, czy jest to możliwe, naukowcy z Uniwersytetu Aarhus w Danii, opracowali model pokazujący, jak izotopy żelaza przemieszczają się między obszarami o różnych temperaturach pod wysokim ciśnieniem. Wyniki potwierdzają, że izotopy żelaza mogą migrować z gorącego jądra Ziemi.



- Jeżeli to prawda, oznacza to, że możemy lepiej zrozumieć interakcje między jądrem a płaszczem. Może nam to pomóc zinterpretować obrazy sejsmiczne w głębokim płaszczu i pozwolić modelować, do czego dochodzi między warstwami Ziemi - powiedział Charles Lesher, geolog z Uniwersytetu Aarhus.



Wykorzystując symulacje komputerowe, naukowcy byli nawet w stanie pokazać, jak materiał z jądra może dotrzeć aż na powierzchnię Ziemi. Ciężkie izotopy, jak te znalezione na Samoa i Hawajach w zasadzie uderzają w gorącą smugę płaszcza, co jest oznaką nieszczelnego jądra Ziemi. Znaleziono m.in. izotopy wolframu, które wydostały się na powierzchnię w ciągu ostatnich 2,5 mld lat. Podobnie może być z izotopami żelaza.



Nie wiadomo, jakie konsekwencje ten wyciek może mieć dla naszej planety w dłuższej perspektywie.