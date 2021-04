Ile kosmicznego pyłu trafia co roku na Ziemię?

​Każdego roku na Ziemię spada 5200 ton kosmicznego pyłu.

Ten delikatny deszcz kawałków komet i asteroid znacznie przewyższa większe meteoryty, które uderzają w naszą planetę. Tak wynika z badań opublikowanych w czasopiśmie "Earth & Planetary Science Letters". Tylko około 10 ton większych skał kosmicznych ląduje na Ziemi rocznie.

Pomimo tak dużych ilości, trudno jest wykryć pył kosmiczny lub śledzić jego roczną akumulację w większości miejsc ze względu na opady atmosferyczne, które błyskawicznie zmywają wszelkie pozostałości.



Jednak na Ziemi Adelii na Antarktydzie, w pobliżu francusko-włoskiej stacji badawczej Concordia, opady śniegu są bardzo przewidywalne i jest tam bardzo mało pyłu ziemskiego. W ciągu 20 lat fizyk z francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych (CNRS) Jean Duprat i jego koledzy odbyli sześć ekspedycji w ten rejon w celu zebrania cząsteczek. Warstwy pyłu kosmicznego są na tyle dobrze zachowane w tym regionie, że badacze są w stanie oszacować, ile go spadło rok po roku.



Naukowcy wykopali duże rowy śnieżne i przenieśli warstwy śniegu w 20-kilogramowych beczkach z powrotem do laboratorium w stacji badawczej, gdzie ostrożnie stopili śnieg i zebrali pozostawione cząstki pyłu. Następnie posortowano cząstki, usuwając zanieczyszczenia, takie jak włókna z rękawic śnieżnych badaczy.



Ekstrapolując z wyników badań na Antarktydzie, naukowcy stwierdzili, że każdego roku na Ziemię spada około 5200 ton tych maleńkich cząsteczek o średnicy od 30 do 200 mikrometrów. Dla porównania, średnica ludzkiego włosa wynosi średnio około 70 mikrometrów. To sprawia, że maleńkie cząsteczki są najobfitszym źródłem pozaziemskiego materiału na Ziemi.



Ponieważ duża część kosmicznych skał, które przedostają się przez ziemską atmosferę, spala się, badacze oszacowali objętość pyłu w przestrzeni kosmicznej, która spowodowałaby taki strumień na powierzchni planety. Oszacowali, że około 15 000 ton pyłu kosmicznego początkowo dostaje się do atmosfery każdego roku, co oznacza, że tylko około jedna trzecia dociera na Ziemię. Około 80 proc. tego pyłu pochodzi prawdopodobnie z komet znanych jako komety rodziny Jowisza. Są to komety o krótkich orbitach, kontrolowanych przez wpływ grawitacji Jowisza. Pozostałe 20 proc. pyłu pochodzi prawdopodobnie z asteroid.



Zrozumienie strumienia materiałów pozaziemskich na Ziemię jest ważne dla wielu dziedzin astrofizyki i geofizyki, ponieważ te skały kosmiczne mogły przynieść wiele pierwiastków na naszą planetę. Niektóre teorie utrzymują, że pierwiastki i molekuły pochodzące z kosmicznych skał mogły być kluczowe dla wczesnego rozwoju życia na Ziemi.