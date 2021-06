Geologiczny "puls" Ziemi powtarzający się co 27,5 mln lat

​Ziemia ma wewnętrzny "rytm" aktywności geologicznej trwający 27,5 mln lat. Nie wiemy jednak, co go wywołuje.

Zdjęcie Ziemia ma wewnętrzny puls / 123RF/PICSEL

Ten "puls" wydarzeń geologicznych, w tym aktywności wulkanicznej, masowych wymierań gatunków, reorganizacji płyt i podnoszenia się poziomu mórz, jest niewiarygodnie powolny. To 27,5-milionowy cykl katastrofalnych wydarzeń. Naukowcy, którzy odkryli ten geologiczny rytm twierdzą, że mamy jakieś 20 mln lat przed kolejnym impulsem.

- Wielu geologów wierzy, że wydarzenia geologiczne są przypadkowe w czasie. Nasze badanie dostarcza statystycznych dowodów na wspólny cykl, sugerując, że te wydarzenia geologiczne są skorelowane, a nie przypadkowe - powiedział Michael Rampino, geolog z New York University i główny autor badania.



Zespół przeprowadził nową analizę na wieku 89 dobrze poznanych wydarzeń geologicznych z ostatnich 260 milionów lat. Niektóre z okresów były naprawdę ciężkie - z ponad ośmioma takimi zmieniającymi świat wydarzeniami grupującymi się razem w geologicznie małych przedziałach czasowych, tworzącymi katastroficzny "puls".



- Wydarzenia te obejmują czasy morskich i niemorskich wymierań, główne oceaniczne wydarzenia anoksyczne, kontynentalne erupcje powodziowo-bazaltowe, wahania poziomu morza, globalne impulsy magmatyzmu wewnątrzpłytowego, a także czasy zmian w szybkości rozprzestrzeniania się dna morskiego i reorganizacji płyt. Nasze wyniki sugerują, że globalne wydarzenia geologiczne są ogólnie skorelowane i wydają się przychodzić w impulsach z bazowym cyklem trwającym ~27,5 miliona lat - dodał Michael Rampino.



Geolodzy od dawna badają potencjalny cykl w wydarzeniach geologicznych. Jeszcze w latach 20. i 30. XX wieku uczeni tamtej epoki sugerowali, że zapis geologiczny ma 30-milionowy cykl. W latach 80. i 90. ubiegłego wieku badacze wykorzystali najlepiej datowane wydarzenia geologiczne w tamtym czasie, aby określić zakres długości pomiędzy "pulsami" od 26,2 do 30,6 milionów lat.



Teraz wydaje się, że 27,5 mln lat to najprecyzyjniejsza wartość. Badania przeprowadzone pod koniec ubiegłego roku przez tych samych uczonych sugerują, że ten 27,5-milionowy cykl to czas, który oddziela od siebie masowe wymierania.



Wiele z przeanalizowanych 89 wydarzeń ma charakter przyczynowy - co oznacza, że jedno bezpośrednio powoduje drugie, na przykład wydarzenia anoksyczne powodujące wymieranie mórz. Niestety, na ten moment nie wiadomo, co jest podstawową przyczyną tej cykliczności. Niektórzy sugerują, że mogą być wynik uderzeń komet, a może nawet oddziaływania Planety X. Jeżeli jednak Ziemia faktycznie ma geologiczny "puls", to musi być on spowodowany czymś nieco nam bliższym.