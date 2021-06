Dwie agencje ostrzegają: Wzrosła nierównowaga energetyczna Ziemi

​Naukowcy z NASA i NOAA opublikowali nowe badanie, które wykazało, że nierównowaga energetyczna Ziemi wzrosła prawie dwukrotnie w ciągu 14 lat między 2005 a 2019 rokiem.

Klimat naszej planety jest równowagą między tym, ile energii ze Słońca jest pochłaniane w atmosferze i na powierzchni, oraz tego, ile promieniowania podczerwonego planeta emituje w przestrzeń kosmiczną. Dodatnia nierównowaga energetyczna oznacza, że Ziemia zyskuje energię, co skutkuje wzrostem temperatury na całej planecie.

Naukowcy biorący udział w projekcie porównali dane z dwóch niezależnych pomiarów. Zostały one wykonane przez zestaw czujników satelitarnych NASA Clouds and being Earth's Radiant Energy System (CERES) w celu zmierzenia, jak dużo energii wchodzi i wychodzi z naszej planety. Dane zostały również zebrane z pływaków oceanicznych na całym świecie o nazwie Argo.



Argo pozwala na dokładne oszacowanie tempa ogrzewania oceanów na całym świecie. Około 90 proc. nadmiaru energii z nierównowagi energetycznej trafia do oceanu. Ogólny trend promieniowania przychodzącego i wychodzącego powinien zgadzać się ze zmianami w zawartości ciepła w oceanie.



Systemy pomiarowe pokazują "bardzo wyraźny trend", co daje naukowcom pewność, że widzą prawdziwe zjawisko, a nie artefakt instrumentalny. W badaniu stwierdzono, że wzrost emisji gazów cieplarnianych spowodowany działalnością człowieka powoduje zatrzymywanie ciepła w atmosferze i przechwytywanie promieniowania wychodzącego, które normalnie uciekłoby w przestrzeń kosmiczną. Ocieplenie napędza inne zmiany, w tym topnienie śniegu i lodu, które zwiększa ilość pary wodnej i zmienia chmury, co może prowadzić do dalszego wzrostu ocieplenia.



Badanie wykazało, że podwojenie nierównowagi energetycznej jest częściowo wynikiem zwiększonej ilości gazów cieplarnianych pochodzących z działalności człowieka. Zespół uważa również, że odwrócenie Dekadowej Oscylacji Pacyficznej (PDO) z fazy chłodnej do fazy ciepłej odegrało główną rolę w intensyfikacji nierównowagi energetycznej.