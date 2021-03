​Naukowcy z National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory (NOIRLab) opublikowali niesamowite zdjęcie - nie kosmosu, ale chmur wokół jednego z obserwatoriów. Widać na nim nie jeden, ale dwa rzadkie rodzaje błyskawic - niebieskie dżety i czerwone sprite'y.

Zdjęcie Niesamowite zdjęcie, na którym widać dwa rzadkie rodzaje błyskawic /materiały prasowe

Czerwone sprite'y to masywne wyładowania elektryczne nad chmurami burzowymi. Naukowcy uważają, że do powstania tych zjawisk konieczna jest szczególna kombinacja zdarzeń. Przede wszystkim musi wystąpić burza z piorunami, ale to nie wystarczy - potrzebne są również nieregularne przepływy plazmy w jonosferze. Jest to obszar wokół naszej planety, około 50 km od powierzchni, bogaty w naładowane elektrycznie atomy i cząsteczki.

Badania nad naturą tych zjawisk skupiają się obecnie na pochodzeniu ich nieregularności. Możliwe jest, że różnice w plazmie są cechami długotrwałymi, choć nie jest jasne, w jaki sposób się utrzymują. Alternatywnie, mogą one być spowodowane ruchem meteoru przechodzącego przez atmosferę.



Niebieskie dżety są bliższe w zachowaniu zwykłym błyskawicom, ale zamiast schodzić w dół na ziemię, idą z poziomu chmur w górę atmosfery. Uważa się, że ich kolor jest związany z jonizacją azotu w atmosferze, co powoduje emisję ultrafioletu. Są one również krótsze niż zwykłe błyskawice, trwające zaledwie kilka milisekund.



Sprite'y zostały po raz pierwszy sfotografowane w 1989 r., a od tego czasu odnotowano tysiące tych zjawisk. Błękitne dżety są znacznie rzadsze, z zaledwie setkami zgłoszonych obserwacji.



Załączone zdjęcie zostało wykonane w sierpniu 2017 r. przez Cloud Cams obserwatorium Gemini - a dokładniej przez Bliźniaka Północnego, zwanego również Teleskopem Fryderyka C.Gilletta.