Duża asteroida minie Ziemię pod koniec kwietnia

​Pod koniec kwietnia, duża asteroida zbliży się do Ziemi. Nie grozi nam jednak żadne niebezpieczeństwo.

Zdjęcie Blisko Ziemi jest sporo potencjalnie niebezpiecznych obiektów, ale większość z nich znamy /123RF/PICSEL

29 kwietnia bieżącego roku, asteroida oznaczona jako (52768) 1998 OR2 lub po prostu 1998 OR2, minie Ziemię w odległości 6,29 mln km. To ponad 16 razy więcej niż średnia odległość między naszą planetą a Księżycem.



Nie ma obaw, że asteroida 1998 OR2 uderzy w Ziemię, ale jest niezwykle interesująca dla naukowców. Jest to skalista asteroida odbijająca światło słoneczne w regularny sposób. Ma ok. 2 km średnicy, a gdyby doszło do jej kolizji z Ziemią, skutki byłyby katastrofalne.



Kolejny bliski przelot 1998 OR2 jest spodziewany 16 kwietnia 2079 r., ale wtedy minie nas w jeszcze większej odległości.



Asteroida jest stale obserwowana od momentu jej odkrycia w 1998 r. Jest potencjalnie niebezpiecznym obiektem, który w momencie uderzenia w Ziemię, dokonałby szkód o zakresie globalnym. Tak jednak nie będzie. Chociaż większość obiektów bliskich Ziemi (NEO) została już skatalogowana, uczeni muszą być cały czas czujni.