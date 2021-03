Duża asteroida minie Ziemię 21 marca - czy coś nam grozi?

​Największa asteroida, która minie Ziemię w tym roku, 21 marca zbliży się na odległość ok. 2 mln km od naszej planety. Pozwoli to astronomom na rzadką możliwość bliższego przyjrzenia się obiektowi z bliska.

Zdjęcie Orbita asteroidy 2001 FO32 /NASA

Asteroida oznaczona jako 2001 FO32 ma ok. 900 m średnicy i została odkryta 20 lat temu.

- Znamy ścieżkę orbitalną 2001 FO32 wokół Słońca bardzo dokładnie. Nie ma szans, aby asteroida zbliżyła się do Ziemi na odległość mniejszą niż 1,25 miliona kilometrów - powiedział Paul Chodas, dyrektor Center for Near Earth Object Studies.



To mniej więcej 5,25 razy odległość Ziemi od Księżyca, ale wciąż wystarczająco blisko, aby 2001 FO32 została sklasyfikowana jako "potencjalnie niebezpieczna asteroida".



Asteroida 2001 FO32 minie nas z prędkością około 124 000 km/h - to szybciej niż prędkość, z jaką większość asteroid przelatuje blisko Ziemi.



- Obecnie niewiele wiadomo o tym obiekcie, więc bardzo bliskie spotkanie daje wyjątkową okazję, aby poznać nowe szczegóły o asteroidzie - powiedział Lance Benner, główny naukowiec w Jet Propulsion Laboratory NASA.



Astronomowie mają nadzieję, że dzięki badaniom światła odbijającego się od powierzchni asteroidy uda im się lepiej zrozumieć jej rozmiar i skład.





Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Kiedy światło słoneczne uderza w powierzchnię asteroidy, minerały w skale pochłaniają niektóre długości fal, podczas gdy inne odbijają. Badając spektrum światła odbijającego się od powierzchni, astronomowie mogą zmierzyć chemiczne "odciski palców" minerałów na powierzchni asteroidy.



- Asteroida będzie najjaśniejsza podczas ruchu po południowym niebie. Amatorzy astronomii na półkuli południowej oraz na niskich północnych szerokościach geograficznych powinni być w stanie dostrzec tę asteroidę używając umiarkowanych rozmiarów teleskopów o aperturze co najmniej ośmiu cali w nocy poprzedzającej najbliższe zbliżenie, ale prawdopodobnie będą potrzebowali map gwiazd, aby ją odnaleźć - wyjaśnił Chodas.



NASA potwierdziła, że ponad 95 proc. asteroid bliskich Ziemi o rozmiarach 2001 FO32 lub większych zostało skatalogowanych i żadna z nich nie ma szans na uderzenie w naszą planetę w ciągu najbliższego stulecia.