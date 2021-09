Chiny wystrzelą specjalną konstelację satelitów. W jakim celu?

Chiny rozpoczęły ambitne plany budowy konstelacji 36 satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, które będą gromadzić dane do prognozowania i monitorowania klęsk żywiołowych. Projekt jest prowadzony przez firmę Tianjin Satcom Geohe Technologies. Pierwszy satelita zostanie wystrzelony i uruchomiony w czerwcu 2022 roku, reszta zostanie wyniesiona do końca maja 2023 roku.

Chiny nie są jedynym krajem, który wykorzystuje satelity do zapobiegania klęskom żywiołowym. Międzynarodowa Karta Przestrzeni Kosmicznej i Kataklizmów to międzynarodowy wysiłek, który wykorzystuje technologię kosmiczną do pomocy służbom ratowniczym i ratunkowym w przypadku klęsk żywiołowych. Obecnie jest 17 członków Karty i 61 satelitów z całego świata uczestniczących w projekcie. Sieć ta działa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, dzięki czemu żadna katastrofa nie pozostanie niezauważona.



Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) wykorzystuje również satelity do obserwacji takich zjawisk jak cyklony, trzęsienia ziemi, pożary, powodzie, wulkany, a nawet wycieki ropy.



Guo Jianqiang, prezes Tianjin Satcom Geohe Technologies, dodał, że nowa sieć satelitów dostarczy również obrazów o wysokiej rozdzielczości, aby pomóc ekspertom dostrzec i przeanalizować milimetrowe deformacje geologiczne. Będzie to służyć do lepszego pomiaru i prognozowania "możliwości katastrof geologicznych, takich jak osunięcia ziemi czy erozje".



W kwietniu ubiegłego roku Chiny rozpoczęły również prace nad megakonstelacją internetową liczącą 13 000 satelitów. Satelity internetowe miałyby działać w różnych zakresach częstotliwości.

