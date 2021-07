Chińczycy mają pomysł, jak obronić nas przed planetoidą

Bennu to planetoida należąca do grupy Apolla oraz obiektów bliskich Ziemi (NEO). Została odkryta 11 września 1999 roku w ramach programu LINEAR. Według danych z 2021 roku, w latach 2169-2199 planetoida kilka razy zbliży się do Ziemi. Łączne prawdopodobieństwo jej uderzenia w Ziemię w czasie wszystkich tych zbliżeń wynosi 0,037 proc.

Gdyby doszło do kosmicznej kolizji, skutki byłyby katastrofalne. Energia kinetyczna wyzwolona podczas uderzenia wyniosłaby ok. 1200 megaton. Swój pomysł na uniknięcie katastrofy ma NASA, ale także chińscy naukowcy. Chcą oni uderzyć w Bennu 23 rakietami Długi Marsz 5. Po co?



Obliczono, że 23 rakiety Długi Marsz 5, z których każda waży 992 tony, mogłyby odciągnąć asteroidę od kolizji z Ziemią o prawie 9000 km. Ich badania zostały opublikowane w nowym opracowaniu w czasopiśmie Icarus.



"Uderzenia asteroid stanowią poważne zagrożenie dla całego życia na Ziemi. Odbijanie asteroidy z trajektorii uderzenia jest kluczowe dla zmniejszenia tego zagrożenia. Impaktor kinetyczny pozostaje najbardziej realną metodą odbicia asteroidy. Jednak ze względu na ograniczenia związane z możliwościami wyniesienia na orbitę, impaktor o ograniczonej masie może jedynie w minimalnym stopniu zmienić prędkość asteroidy. Aby poprawić efektywność odchyleń strategii uderzenia kinetycznego, niniejsza praca proponuje Assembled Kinetic Impactor (AKI), który łączy statek kosmiczny z górnym stopniem pojazdu nośnego" - piszą naukowcy.



To rzeczywiście może być skuteczny sposób poradzenia sobie z asteroidą w przeciwieństwie do innych sugerowanych metod, takich jak zbombardowanie asteroidy, co nadal skutkowałoby dotarciem kawałków na Ziemię.



W październiku 2020 r. należąca do NASA sonda kosmiczna OSIRIS-REx z powodzeniem uwolniła swoje robotyczne ramię i zebrała próbkę z powierzchni asteroidy. Ma ona wrócić na Ziemię w 2023 roku i dostarczy kluczowych informacji dotyczących Bennu.

