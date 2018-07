Całkowite zaćmienie Słońca w 2019 r. w Obserwatorium La Silla

2 lipca 2019 r. z Obserwatorium La Silla w Chile będzie widoczne jedno z najbardziej imponujących zjawisk przyrody - całkowite zaćmienie Słońca. Ponieważ taka sytuacja jest bardzo rzadka - następne zaćmienie widoczne z La Silla nastąpi za 212 lat - ESO zorganizuje obserwacje i imprezę popularnonaukową, aby osoby chętne mogły przeżyć ten niesamowity spektakl. Bilety na udział w tym wydarzeniu będą dostępne od piątku 13 lipca 2018 r. godz. 13:00.

Zdjęcie Wizja artystyczna całkowitego zaćmienia Słońca widzianego z Obserwatorium La Silla /materiały prasowe

2 lipca 2019 r. Księżyc zakryje tarczę Słońca, zamieniając dzień w noc w trakcie całkowitego zaćmienia w pasie o szerokości 150 km przebiegającym przez północne Chile. Do tego rejonu przybędą tysiące turystów z całego świata, aby doświadczyć zaćmienia Słońca w scenerii pięknego chilijskiego krajobrazu.



Zaćmienie będzie widoczne z należącego do ESO Obserwatorium La Silla w Chile, a w tym samym roku obserwatorium będzie obchodzić 50 lat swojego działania. Aby uczcić tę rzadką zbieżność, ESO zorganizuje imprezę obserwacyjną i popularnonaukową w Obserwatorium La Silla w dniu zaćmienia. Ponieważ samo zaćmienie nastąpi późnym popołudniem, pozostała część dnia będzie poświęcona różnym aktywnościom, takim jak zwiedzanie teleskopów, prelekcje, warsztaty. Obserwacje zaćmienia będą zależały od warunków pogodowych, które są nieprzewidywalne.



- W ten czwartek w lipcu 2019 r. oczy świata zwrócą się na Chile, gdy Księżyc przejdzie pomiędzy Ziemią, a Słońcem, blokując światło słoneczne. Astronomia oraz piękno dziewiczego chilijskiego nieba zostaną pokazane całemu światu, gdyż rzadkość całkowitego zaćmienia przyciągnie do w północne rejony kraju tysiące ludzi, zarówno z Chile, jak i z innych państw - powiedział Claudio Melo, przedstawiciel ESO w Chile.



ESO oraz Cerro Tololo Inter-American Observatory, Gemini Observatory, SOAR Observatory, Large Synoptic Survey Telescope, Las Campanas Observatory i Giant Magellan Telescope Project blisko współpracują z regionalnymi władzami rejonów Coquimbo i Atacama, a także z lokalnymi instytucjami. Pragną wspólnie zbliżyć naukę i astronomię do mieszkańców Chile i społeczeństwa w ogóle. Spodziewana jest bardzo duża liczba osób.



Więcej informacji na temat wydarzenia organizowanego przez ESO dostępna jest online. W sklepie ESOshop od godziny 13:00 CEST w piątek 13 licpa 2018 r. dostępne będzie 300 biletów. Bilety kosztują 200 euro i obejmują transport z podnóża góry La Silla do obserwatorium, okulary do obserwacji zaćmienia i dostęp do wszystkich aktywności i miejsc w trakcie imprezy. Sprzedaż biletów będzie prowadzona na zasadzie kolejności zakupu.



Reklama

Przychód ze sprzedaży biletów pokryje koszty przygotowania imprezy oraz pomoże sfinansować inne edukacyjne i popularnonaukowe działania, w tym darmowy wstęp do obserwatoriów ESO dla część osób, a w szczególności dla chilijskich uczniów. Uczniowie z chilijskich szkół będą mogli wygrać udział w wydarzeniu poprzez specjalny konkurs. Zostanie też zorganizowany konkurs dla obywateli Krajów Członkowskich ESO. Planowana jest także druga edycja spotkania mediów społecznościowych #MeetESO. W wydarzeniu wezmą udział również przedstawiciele mediów i innych grup popularyzujących astronomię. Więcej szczegółów o wydarzeniu oraz zaproszeniach zostanie ogłoszonych na the witrynie ESO.



Wspólnie ze społecznością naukową reprezentowaną przez SOCHIAS, CONICYT i chilijskie uniwersytety, obserwatoria są zobowiązane promować wydarzenie 2019 Total Solar Eclipse, przybliżając naukę i astronomię społeczeństwu w Chile i na świecie oraz podnosząc świadomość istotności ochrony ciemnego nieba w Chile. W trakcie roku odbędzie się cykl wydarzeń wprowadzających do zaćmienia, w tym otwarte wykłady, wystawy, publikacja materiałów online oraz ekscytujące konkursy w mediach społecznościowych i w szkołach, których zwycięzcy zostaną zaproszeni na wizytę w obserwatoriach.



Całkowite zaćmienia Słońca są rzadkimi zjawiskami zachodzącymi w danym miejscu średnio co 360 lat. Jest to życiowa szansa dla miłośników astronomii oraz dla wszystkich innych osób, aby być świadkiem prawdziwie spektakularnego astronomicznego wydarzenia.