Były bokser, Carl Froch, twierdzi, że Ziemia jest płaska, a NASA fałszuje zdjęcia naszej planety podsyłane z kosmosu.

Zdjęcie Jeżeli Ziemia jest płaska, to dlaczego Księżyc nie jest? /123RF/PICSEL

Carl Froch to angielski bokser, były mistrz świata federacji IBF oraz były zawodowy mistrz świata organizacji WBC w kategorii superśredniej. Jego dziadkowie urodzili się w Polsce, a sam Froch wielokrotnie przyznawał się do swoich genów. Mężczyzna z w latach 2002-2014 zebrał mnóstwo ciosów w głowę, a teraz głosi niezwykłe teorie.



- Ziemia jest płaska, na sto procent. Nie ma dowodów na krzywiznę, a ta fałszywa agencja kosmiczna NASA korzysta z CGI i wszystko tuszuje. Patrzę na nich i myślę: to jakieś bajki - powiedział Froch.



Bokser, który teraz jest komentatorem, przekonuje, że jedynym dowodem, który zaakceptuje, jest lot w kosmos i spojrzenie na naszą planetę z góry. Tylko to go przekona.



- Kiedy ktoś taki jak Richard Branson zacznie loty turystyczne w kosmos i każdy będzie mógł spojrzeć na własną plenetę, wtedy uwierzę - dodał Froch.



Carl Froch nie jest jedyną brytyjską gwiazdą sportu, która w ostatnich latach kwestionuje krzywiznę Ziemi. Podobnego zdania jest m.in. były krykiecista Frieddie Flintoff.