Bliski przelot asteroidy obok Ziemi

Asteroida o pokaźniej wielkości przeleci blisko obok Ziemi 6 września bieżącego roku. Obiekt został odkryty 10 lat temu i nosi oznaczenie 465824 (2010 FR).

Zdjęcie 465824 (2010 FR) /materiały prasowe

NASA oczekuje, że obiekt 465824 (2010 FR) zbliży się do Ziemi 6 września ok. 12:00 czasu polskiego. Minie naszą planetę w odległości 7,4 mln km. To w kategoriach astronomicznych "bliski przelot". Asteroida ma średnicę 120-270 m i pochodzi z grupy Apolla. Naukowcy uspokajają, że jak wiele asteroid, nie będzie ona stanowiła zagrożenia dla Ziemi.



465824 (2010 FR) to obiekt NEO (ang. Near-Earth object), który znajduje się w odległości 1,3 j.a. Chociaż obiekty tego typu są zazwyczaj nieszkodliwe ze względu na odległość od Ziemi, mogą zbliżyć się bliżej, niż się spodziewano, ze względu na przyciąganie grawitacyjne innych planet. Trajektorię asteroidy może także zmienić efekt Jarkowskiego.



"Czasami na orbitalne ścieżki asteroid wpływa grawitacyjne przyciąganie planet, które powoduje zmianę ich torów. Naukowcy są przekonani, że zbłąkane asteroidy lub fragmenty z wcześniejszych zderzeń uderzyły w Ziemię w przeszłości, odgrywając główną rolę w ewolucji naszej planety" - czytamy w oświadczeniu NASA.



Ryzyko, że 465824 (2010 FR) uderzy w Ziemię jest ekstremalnie niskie. Niewykluczone jednak, że w przyszłości dojdzie do tego typu zdarzenia.