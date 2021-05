Asteroida wielkości wieży Eiffla minie Ziemię

​Asteroida wielkości wieży Eiffla przeleci obok Ziemi 1 czerwca ok. 10:24 czasu EET. Naukowcy uspokajają, że nic nam nie zagraża.

NASA określiła asteroidę 2021 KT1 za potencjalnie niebezpieczną, ale oczekuje się, że bezpiecznie minie Ziemię - w odległości ok. 7,2 mln km. To 19 razy więcej niż dystans dzielący naszą planetę od Księżyca. Pomimo tego, w kategoriach astronomicznych nadal jest to bliski przelot.

2021 KT1 będzie mijać Ziemię z prędkością ok. 65 000 km/h. Obiekt ma rozmiary 150 na 330 m, czyli mniej więcej tyle, ile trzy boiska do piłki nożnej razem wzięte.



Według Centrum Badań Obiektów Bliskiej Ziemi (CNEOS) prawdopodobieństwo odniesienia obrażeń w wypadku samochodowym, w wyniku choroby lub katastrofy naturalnej jest znacznie większe niż w przypadku uderzenia asteroidy. Mimo iż prawdopodobieństwa takich kolizji są ekstremalnie małe, to nigdy nie są zerowe.



Ziemia była bombardowana przez komety, asteroidy i planetoidy w przeszłości, które przyczyniały się do wymierań gatunków.

NASA potwierdziła, że ponad 95 proc. asteroid bliskich Ziemi o rozmiarach ok. kilometra lub większych zostało skatalogowanych i żadna z nich nie ma szans na uderzenie w naszą planetę w ciągu najbliższego stulecia.