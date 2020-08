Asteroida na kursie kolizyjnym z Ziemią

Asteroida 2018 VP1 może być na kursie kolizyjnym z Ziemią. Do kontaktu prawdopodobnie dojdzie na początku listopada.

Jak wskazuje sama nazwa, asteroida 2018 VP1 została odkryta w 2018 r., ale o kursie kolizyjnym dowiadujemy się dopiero teraz. To dlatego, że niezwykle trudno jest przewidzieć trajektorie małych obiektów.

Asteroida może minąć Ziemię w odległości między 7500 km a 418 000 km. Jest to duży zasięg, więc nie wiadomo, jakie będą ostateczne losy 2018 VP1.



Szanse na wejście obiektu w ziemską atmosferę wynoszą 1:240. Nawet jeżeli do tego dojdzie, nie będzie ona stanowiła żadnego zagrożenia ani lokalnego, ani tym bardziej globalnego. Asteroida ma średnicę nieco ponad 2 m. Jeżeli faktycznie wejdzie w ziemską atmosferę, zapłonie jako jasny bolid, a następnie rozpadnie się na drobne kawałki.



Asteroida 2018 VP1 jest oceniana w skali Palermo na -3,57. Zdarzenia o parametrze P niższym niż -2 nie stanowią żadnego zagrożenia. Obiekty o parametrze P między 0 a -2 wskazują na sytuacje wymagające uważnego monitorowania.



Małe asteroidy regularnie wchodzą w ziemską atmosferę podczas corocznego deszczu perseidów. Największym znanym zagrożeniem związanym z uderzeniem asteroidy w Ziemię jest kolizja z obiektem o średnicy 128 m, do której ma dojść w ciągu 861 lat. Nawet taki obiekt ma 99,988 proc. szans na ominięcie Ziemi.