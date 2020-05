Asteroida, która zabiła dinozaury uderzyła pod "najbardziej śmiercionośnym" kątem

​Około 66 mln lat temu w Ziemię trafiła asteroida o średnicy ok. 2 razy większej od średnicy Paryża, doprowadzając do śmierci dinozaurów lądowych i 75 proc. organizmów żywych na Ziemi. Według najnowszych badań, kosmiczna skała uderzyła pod "najbardziej śmiercionośnym" kątem - ok. 60 stopni.

Zdjęcie Uderzenie Chicxulub doprowadziło do wyginięcia dinozaurów /123RF/PICSEL

Katastrofalne uderzenie wyrzuciło do górnej atmosfery wystarczające ilości odłamków i gazów, aby radykalnie zmienić klimat. Dinozaury i wiele innych lądowych gatunków zwierząt wyginęły.

Analizując strukturę krateru Chicxulub o średnicy 200 km na południu Meksyku, gdzie doszło do uderzenia, naukowcy przeprowadzili serię symulacji. Uczeni z Imperial College London, Uniwersytetu we Freiburgu i Uniwersytetu Teksańskiego przeanalizowali cztery możliwe kąty uderzenia asteroidy - 90, 60, 45 i 30 stopni - oraz dwie prędkości kolizji: 12 i 20 km/s.



Dane dopasowane do powstałego krateru wskazały na uderzenie pod kątem 60 stopni.



- 60 stopni to najbardziej śmiercionośny kąt uderzenia, ponieważ wyrzuca ogromne ilości materiału na tyle szybko, by błyskawicznie okryły one całą planetę. Uderzenie Chicxulub spowodowało masowe wymieranie, ponieważ wyrzuciło ogromne ilości pyłu i gazu, na tyle szybko, że rozproszyły się one po całym świecie - powiedział Gareth Collins z Imperial College London, główny autor badań.



Zdjęcie Tak powstał krater Chicxulub /materiały prasowe

Gdyby asteroida uderzyła w Ziemię pod innym kątem, do atmosfery nie zostałoby wyrzucone aż tyle materiałów. Duże ilości siarki zablokowały dostęp promieni słonecznych, ochładzając klimat o kilka stopni Celsjusza. Zginęło aż 75 proc. gatunków zwierząt i roślin na planecie.



Uważa się również, że uderzenie Chicxulub wywołało trzęsienie ziemi, którego fale sejsmiczne dotarły do Tanis - miejsca skamieniałości oddalonego o 3000 km w północnej Dakocie.



Do tej pory naukowcy byli w stanie zbadać jedynie wczesne etapy uderzenie. Dzięki ostatnim symulacjom, okazało się, że do kolizji doszło pod "najgorszym" możliwym kątem. Ustalenia te mogą doprowadzić do lepszego zrozumienia, jak formują się kratery uderzeniowe.