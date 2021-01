Asteroida 2021 AL1 minie Ziemię z ogromną prędkością

​16 stycznia asteroida 2021 AL1 przemknie w pobliżu Ziemi z prędkością ponad 48 600 km/h. Czy mamy powody do obaw?

Zdjęcie Orbita 2021 AL1 /NASA

NASA ujawniła, że 2020 AL1 nie zbliży się do Ziemi bardziej niż na dystans 9,4 razy większy od odległości od Księżyca. Ta wynosi 384 400 km, co oznacza, że 2021 AL1 minie nas o 2 245 660 km od Ziemi. To wystarczająca odległość, by asteroidę uznać za obiekt bliski Ziemi (NEO) o potencjalnie niebezpiecznej charakterystyce.

Reklama

Ziemi nie grozi żadne niebezpieczeństwo ze strony 2020 AL1, ale nawet jeżeli obiekt byłby na kursie kolizyjnym z naszą planetą, to i tak spaliłby się w ziemskiej atmosferze. Szeroka na ok. 11 m skała, spłonęłaby, podobnie jak miało to miejsce podczas incydentu w Czelabińsku.



W 2013 r. 20-metrowa przebiła się przez ziemską atmosferę, a następnie eksplodowała nad Czelabińskiem w Rosji. Wybuch asteroidy był tak potężny, że spowodował uszkodzenia ponad 7000 budynków i zranił ponad 1400 osób.



Za obiekty bliskie Ziemi (NEO) uznaje się planetoidy, komety i meteoroidy, których orbity przechodzą blisko orbity Ziemi. Przyjmuje się, że są to obiekty, których część orbity jest w odległości mniejszej niż 1,3 j.a. od Słońca. NASA ma upoważnienie Kongresu na katalogowanie wszystkich obiektów NEO, które mają co najmniej 1 km średnicy. Taka wielkość może sprawić, że spadający obiekt NEO mógłby spowodować katastrofalne zniszczenia o zasięgu lokalnym, a nawet spowodować pewne zjawiska w skali całego globu.