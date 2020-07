800 mln lat temu Ziemia i Księżyc zostały zbombardowane

​Badając wiek powstania kraterów księżycowych, naukowcy z Uniwersytetu w Osace ustalili, że 800 mln lat temu system Ziemia-Księżyc ucierpiał w wyniku potężnego uderzenia.

Zdjęcie W przeszłości Ziemia i Księżyc były regularnie bombardowane /123RF/PICSEL

Do 50 kwadrylionów (czyli 50 000 000 000 000 000) kg meteoroidów (małych odłamków skalnych) uderzyło w dwa obiekty - Ziemię i Księżyc. To ok. 60 razy więcej niż w przypadku krateru Chicxulub, czyli asteroidy, która 66 mln lat temu przypieczętowała los dinozaurów.

Przewiduje się, że asteroidy o wielkości Chicxulub uderzają w Ziemię co ok. 100 mln lat. Kratery po serii bombardowań, do których doszło ponad 600 mln lat temu, zostaną wymazane z planety z powodu erozji, wulkanizmu i innych procesów geologicznych. Dlatego też, aby zbadać zdarzenia z tego okresu, astronomowie kierują swój wzrok ku naszemu satelicie, czyli Księżycowi.



Na podstawie zdjęć wykonanych przez sondę Kaguya, naukowcy zbadali 59 kraterów księżycowych o średnicy ponad 20 km. Gęstość otaczających je mniejszych kraterów mogła być wykorzystana do określenia ich przybliżonego wieku. Spośród 59 badanych kraterów, osiem powstało jednocześnie. To pierwsza taka obserwacja w historii.



Sprawcą uderzeń jest gigantyczna, 100-kilometrowa asteroida. Jej fragmenty spadły na Ziemię i Księżyc jako mniejsze meteoroidy. Doszło do potężnego bombardowania.



Asteroida, która rozpadła się na mniejsze kawałki, zawierała węgiel i nie była zwykłą asteroidą skalistą. Należała do rodziny asteroid Eulalia. Częścią tej samej rodziny prawdopodobnie jest asteroida Ryugu, której próbki są w drodze powrotnej na Ziemię.