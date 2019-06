1 na 7299 szansy, że we wrześniu w Ziemię uderzy asteroida

Do Ziemi zbliża się potencjalnie niebezpieczna asteroida. Według ESA obiekt o nazwie 2006 QV89 ma szansę 1 na 7299 na kolizję z naszą planetą jeszcze tej jesieni.

Zdjęcie Zagrożenie dotyczące uderzenia w Ziemię asteroidy jest realne /123RF/PICSEL

Według listy obiektów kosmicznych potencjalnie zagrażających Ziemi, która została stworzona przez ESA, asteroida 2006 QV89 zbliży się maksymalnie do naszej planety 9 września 2019 r.



W porównaniu z asteroidą o średnicy 10 km, która uderzyła w Ziemię 66 mln lat temu i doprowadziła do wymarcia dinozaurów, 2006 QV89 to stosunkowo mały obiekt. Jego średnia to zaledwie 40 metrów.



ESA monitoruje trajektorię asteroidy, ale jest mało prawdopodobne, by kosmiczna skała zderzyła się z Ziemią. Zgodnie z przeprowadzonymi symulacjami, 2006 QV89 najprawdopodobniej zbliży się do naszej planety na odległość ok. 6,7 mln km. Dla porównania: Księżyc jest oddalony od Ziemi o 384 400 km.



Zdjęcie . / 123RF/PICSEL

Według Tabeli Sentry opracowanej przez NASA ryzyko uderzenia asteroidy w Ziemię wynosi 1:9100. Z kolei ostatnie symulacje przeprowadzone przez ESA wskazują na jeszcze wyższe prawdopodobieństwo uderzenia szacowane na 1 do 7299. Prawdopodobnie jednak tak się nie stanie, a 2006 QV89 minie nas jeszcze w latach 2032, 2045 i 2062.