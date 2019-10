​SatRevolution, Virgin Orbit i polskie uczelnie założyły konsorcjum

Naukowcy i inżynierowie z polskich uniwersytetów połączyli siły z wrocławską spółką SatRevolution oraz z należącą do Richarda Bransona, kalifornijską firmą Virgin Orbit. Głównym celem konsorcjum będzie zaprojektowanie i przeprowadzenie pierwszych na świecie, dedykowanych misji z użyciem małych satelitów.

Zdjęcie Polacy wezmą udział w misji na Marsa /materiały prasowe

Uroczysta ceremonia podpisania utworzenia konsorcjum, odbyła się w ramach konferencji Impact mobility'19 rEVolution w Katowicach. Konsorcjum opracuje pierwszą z serii trzech misji na Marsa. Wylot pierwszej misji planowany jest już za 3 lata.

Do tej pory tylko trzem organizacjom udało się pomyślnie wykonać misje na Marsa. W 2018 roku natomiast bliźniacze satelity MarCO, zaprojektowane i obsługiwane przez NASA Jet Propulsion Laboratory, udowodniły że małe cubesaty mogą dolecieć na Marsa. Konsorcjum chce wysłać pierwszą w historii naukową misję na Marsa. Wstępne prace przeprowadzone przez konsorcjum wykazały, że satelita o masie mniejszej niż 50 kg może być wykorzystywany do przeprowadzenia szerokiego zakresu badań naukowych, takich jak: obrazowanie satelitarne Marsa i jego księżyca Fobosa, analiza marsjańskiej atmosfery, a nawet tak ambitne przedsięwzięcia, jak poszukiwanie podziemnych pokładów wody.

Reklama

Trzonem konsorcjum są czołowe uczelnie techniczne i przyrodnicze w Polsce: Politechnika Wrocławska, Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Łódzka, Katolicki Uniwersytet Lubelski oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Władze uczelni postrzegają zarówno udział w konsorcjum, jak i samą misję, jako niespotykaną dotąd szansę na rozwój w wielu dyscyplinach technicznych, a także jako możliwość komercjalizacji projektów naukowych.

Wrocławska spółka SatRevolution, specjalizująca się w rozwiązaniach satelitarnych, będzie przede wszystkim odpowiedzialna za projekt oraz produkcję satelity i zapewni podstawowe podsystemy. W kwietniu 2019 roku SatRevolution wysłał na orbitę Światowida, pierwszego polskiego satelitę obserwacyjnego.

- Polscy naukowcy i inżynierowie są gotowi, żeby opracować pierwszą międzyplanetarną misję naukową z wykorzystaniem satelity w rozmiarze CubeSat. Taka misja ożywi polski sektor kosmiczny i zaznaczy jego pozycję na arenie międzynarodowej, a sam projekt przyspieszy rozwój małych satelitów i lekkich technologii kosmicznych. Chcemy, żeby Polska była krajem, słynącym z małych statków międzyplanetarnych - powiedział Grzegorz Zwoliński, Prezes Zarządu SatRevolution.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polacy lecą na Marsa materiały prasowe

Satelita biorący udział w misji, zostanie wyniesiony na rakiecie LauncherOne, należącej do Virgin Orbit. Jest to lotnicza platforma startowa, zdolna do przeprowadzania operacji z portów kosmicznych na całym świecie. Rakiety LauncherOne są wytwarzane w Long Beach w Kalifornii, a ich start następuje z samolotów transportowych Boeing 747. Pierwsza rakieta orbitalna Virgin Orbit przechodzi obecnie testy i jest przygotowywana do lotu, który ma się odbyć pod koniec bieżącego roku.

- Virgin Orbit z radością dołącza do tego konsorcjum, ponieważ jego plany bezpośrednio odzwierciedlają naszą ideę “otwierania przestrzeni kosmicznej dla wszystkich. Biorąc pod uwagę mocne zaplecze naukowe i silną kadrę inżynierów w Polsce, polski rząd i środowisko akademickie znacząco skorzystałyby na zwiększeniu dostępu do przestrzeni kosmicznej. Widzieliśmy już niesamowitą użyteczność małych satelitów na orbicie Ziemi i cieszymy się, że będziemy je wynosić w kosmos. Z dumą umożliwimy wypłynięcie polskiej kreatywności i innowacyjności technologii kosmicznych na szerokie wody - powiedział Stephen Eisele, Vice President of Business and Development Virgin Orbit.