Wrocław to pierwsze polskie miasto, któremu SatRevolution udostępni dane satelitarne.

Zdjęcie SatRevolution przyczyni się do rozwoju Wrocławia /materiały prasowe

Opracowanie i realizacja strategii inteligentnego miasta - to cel współpracy gospodarczej zawiązanej pomiędzy Miastem Wrocław, Instytutem Rozwoju Terytorialnego, Dolnośląską Agencją Współpracy Gospodarczej oraz polską firmą SatRevolution. Dzięki przełomowej inicjatywie, Wrocław wykorzysta dane satelitarne oraz informacje płynące z czujników naziemnych m.in. do walki ze smogiem i do monitoringu transportu w mieście.



Spółka SatRevolution złożyła wniosek o uprawnienia radiowe dla REC - pierwszej konstelacji satelitarnej umożliwiającej obrazowanie Ziemi w czasie rzeczywistym. Zdjęcia z umieszczonych na orbicie nanosatelitów chce wykorzystać m.in. Miasto Wrocław. Będzie to pierwszy krok do realizacji koncepcji smart city, czyli wykorzystania inteligentnych systemów do zarządzania miastem, zagospodarowaniem przestrzennym oraz do monitoringu środowiska. Wdrażanie zaawansowanych technologii przyczyni się do zwiększenia wydajności miejskiej infrastruktury oraz przybliży miasto do realizacji celów zrównoważonego rozwoju.



W wyniku projektu, Wrocław oraz cały region dolnośląski staną się pionierami wdrażającymi innowacyjne rozwiązania w zakresie:



analizy zanieczyszczenia powietrza i detekcji smogu,

zwiększania efektywności energetycznej,

cyklicznego monitorowania zmian przestrzennych oraz ich oddziaływania na środowisko naturalne,

zarządzania terenami zielonymi,

polityki krajobrazowej i zrównoważonego rozwoju.

- Podpisanie listu intencyjnego w sprawie takiej współpracy to dla nas ogromne wyróżnienie, które potwierdza, że nasza konstelacja nanosatelitów jest narzędziem niezbędnym do sprawnego funkcjonowania miast i ich rozwoju. Zobrazowania satelitarne są już teraz wykorzystywane na świecie do monitorowania natężenia ruchu ulicznego czy do śledzenia jakości powietrza - sprawy kluczowej dla zdrowia i komfortu mieszkańców. Wrocław zawsze był miastem z wizją, które nie bało się inwestycji w przełomowe rozwiązania. Ta współpraca to początek kolejnego, obiecującego rozdziału, pod nazwą "smart-Wrocław". Cieszymy się, że nasze technologie będą jego częścią - powiedział Grzegorz Zwoliński, Prezes SatRevolution.

Uroczyste podpisanie listu intencyjnego odbyło się w Hali Stulecia we Wrocławiu, w ramach wystawy NASA - Space Adventure.



Zainteresowanie rozwiązaniem firmy SatRevolution wyraził również UNITAR - Instytut ONZ do spraw Badań i Szkoleń. Planuje on wykorzystanie danych pochodzących z konstelacji REC w swoim programie UNOSAT, wspierającym działania z zakresu pomocy humanitarnej, bezpieczeństwa i planowania rozwoju terytorialnego.