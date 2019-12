Polacy zamontują panele słoneczne satelity JUICE

Sener Polska wyprodukuje urządzenia do montażu paneli słonecznych satelity JUICE - największych w historii misji międzyplanetarnych.

Zdjęcie Wizualizacja satelity JUICE /materiały prasowe

Firma Sener Polska zdobyła kontrakt na zaprojektowanie i wyprodukowanie zestawu urządzeń wspomagających montaż oraz testy paneli słonecznych dla satelity JUICE, jednej z największych misji Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Zleceniodawcą kontraktu jest Airbus Defence and Space Netherlands.

JUpiter ICy moons Explorer (JUICE) to pierwsza duża misja programu Kosmiczna Wizja 2015-2025 Europejskiej Agencji Kosmicznej. Jej celem jest zbadanie atmosfery i magnetosfery Jowisza oraz jego księżyców Europy, Kallisto i Ganimedesa. Przypuszcza się, że pod ich lodową powierzchnią znajduje się płynna woda, mogąca stanowić środowisko dla życia. Satelita będzie wyposażony w największe w historii międzyplanetarnych misji panele słoneczne o powierzchni 97 m². Rozmiar wynika z dużej odległości od Słońca oraz zapotrzebowania na moc (ok 850 W) satelity wyposażonego w aż 10 najnowocześniejszych instrumentów badawczych.

Urządzenia warszawskiej firmy Sener Polska umożliwią ostateczny montaż tych ogromnych paneli słonecznych, ich transport wewnątrz obiektów oraz testy funkcjonalne i wibracyjne. Firma odpowiada za zaprojektowanie i produkcję Support Frame (urządzenie służy do podnoszenia, obracania oraz przewożenia paneli słonecznych wraz adapterem do wibracji) oraz nadzór nad produkcją w Polsce czterech typów urządzeń zaprojektowanych przez zleceniodawcę, Airbus Defence and Space Netherlands.

To kolejny kontrakt Sener Polska w misji JUICE. Firma odpowiada również za przeprowadzenie symulacji FEM (Finite Element Method - Metoda Elementów Skończonych) komponentów wchodzących w skład ważnego elementu sondy - ponad 10-metrowego manipulatora magnetometru służącego do umieszczenia instrumentów naukowych z dala od sondy, aby uniknąć zakłóceń magnetycznych. Ponadto zespół Sener Polska stworzy stanowisko symulujące warunki mikrograwitacji, które zostanie wykorzystane do finalnych testów manipulatora magnetometru na Ziemi. Firma uczestniczy także w produkcji zespołu reflektora antenowego, wchodzącego w skład podsystemu antenowego o średnim zysku energetycznym (MGAMA) - odpowiada za produkcję, testy i weryfikację komponentów wchodzących w skład urządzenia.

Misja JUICE ma sztywno określony termin startu - połowę 2022 roku. Wynika on ze wzajemnego położenia Ziemi, Wenus i Marsa oraz wykorzystania asyst grawitacyjnych wokół nich. Satelita pokona odległość 600 milionów kilometrów i znajdzie się na orbicie Jowisza w 2029 roku. JUICE będzie prowadził obserwacje przez co najmniej trzy lata.