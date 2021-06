Życie pod powierzchnią Europy? Szanse rosną

​Europa - pokryty lodem księżyc Jowisza, coraz bardziej wydaje się być najlepszym miejscem w Układzie Słonecznym do poszukiwania życia pozaziemskiego. Nowo opracowane modele sugerują, że skalny płaszcz, głęboko pod grubą warstwą lodu i słonym oceanem, może być wystarczająco gorący do aktywności wulkanicznej.

Zdjęcie Na Europie do dzisiaj może istnieć życie / materiały prasowe

Odkrycie to ma bezpośrednie implikacje dla możliwości istnienia życia pod lodową skorupą Europy.

- Nasze odkrycia dostarczają dodatkowych dowodów na to, że podpowierzchniowy ocean Europy może być środowiskiem odpowiednim dla pojawienia się życia. Europa jest jednym z rzadkich ciał planetarnych, które mogły utrzymać aktywność wulkaniczną przez miliardy lat i być może jedynym poza Ziemią, które ma duże zbiorniki wody i długotrwałe źródło energii - powiedziała Marie Běhounková z Uniwersytetu Karola w Czechach.



Można by pomyśleć, że lodowy świat z dala od podtrzymującego życie ciepła Słońca, gdzie temperatury na powierzchni mają tendencję do spadania do poziomu około -140oC, byłby mało prawdopodobnym miejscem do znalezienia żywych organizmów. Jest jednak inaczej, co widzimy nawet tu, na Ziemi. W niektórych ekstremalnych środowiskach, gdzie Słońce nigdy nie świeci, życie znalazło inny sposób, by przetrwać.



W ciemnych głębinach oceanu, zbyt głębokich, aby światło słoneczne mogło je przeniknąć, kominy hydrotermalne sączą ciepło do otaczających je wód. Tam życie opiera się na chemosyntezie - bakteriach, które do produkcji żywności wykorzystują energię pochodzącą z geochemii, a nie energię słoneczną. Wraz z bakteriami pojawiają się inne organizmy, które mogą się nimi żywić, tworząc w ten sposób cały ekosystem.



Wiemy, że na Europie, pod grubą skorupą lodu, skrywa się globalny ocean. Wykryliśmy również coś, co najprawdopodobniej jest solą - oznacza to, że mogą tam występować organizmy przeprowadzające chemosyntezę. Nie wiemy natomiast, czy Europa ma aktywność wulkaniczną pod dnem morskim, tak jak ma to miejsce na Ziemi.



Jest to możliwe - księżyc Jowisza Io jest najbardziej wulkanicznym światem w Układzie Słonecznym, z powodu ciągłych naprężeń spowodowanych grawitacyjnym przyciąganiem Jowisza (i prawdopodobnie grawitacyjnym przyciąganiem innych księżyców Jowisza), które ogrzewają jego wnętrze. Biorąc pod uwagę, że Europa znajduje się dalej od Jowisza niż Io, pozostają wątpliwości, co do aktywności wulkanicznej - zespół Běhounkovej postanowił je rozwiać.



Naukowcy wykorzystali szczegółowe modele do symulacji ewolucji i ogrzewania wnętrza Europy od momentu jej uformowania. Symulacje te dały naukowcom oznaki aktywności, których należy szukać, gdy sondy takie jak Europa Clipper NASA i JUpiter ICy Moons Explorer (JUICE) Europejskiej Agencji Kosmicznej zbliżą się do Europy.



Anomalie grawitacyjne mogą wskazywać na obecność głębokiej aktywności magmowej, a anomalna obecność wodoru i metanu w cienkiej atmosferze Europy może być wynikiem reakcji chemicznych zachodzących w otworach hydrotermalnych. Złoża świeżych materiałów oceanicznych na powierzchni Europy mogą również wskazywać na aktywność podpowierzchniową.