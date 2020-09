Życie na Marsie było, ale zostało zniszczone?

Niektórzy badacze sugerują, że ślady życia na Marsie zostały już dawno zniszczone. Łazik Perseverance raczej nie znajdzie ich na Czerwonej Planecie.

Za nieco ponad dekadę próbki marsjańskiej gleby wrócą na Ziemię - zaraz po tym, jak pierwsi ludzie postawią stopę na Czerwonej Planecie. Mimo ż naukowcy nie mogą się doczekać tego momentu, to istnieje prawdopodobieństwo, że w glebie nie znajdziemy nic spektakularnego. To dlatego, że kwasowe rzeki, które kiedyś występowały na Marsie, mogły zniszczyć ślady biologiczne ukryte w bogatych w żelazo glebach.



Naukowcy z Uniwersytetu Cornell i hiszpańskiego Centro de Astrobiologia doszli do wniosku, że materiały biologiczne na powierzchni Marsa mogły zostać zniszczone.



- Wiemy, że w przeszłości kwasowe rzeki występowały na powierzchni Marsa, zmieniając glebę i jej zdolność do ochrony substancji organicznych - powiedział Alberto G. Fairen, główny autor odkrycia.



Wewnętrzna struktura gleby jest zorganizowana w taki sposób, by zachować dowody życia biologicznego, takie jak lipidy, kwasy nukleinowe, peptydy i inne biopolimery. W laboratorium odtworzono warunki panujące na powierzchni Marsa. Naukowcy próbowali ocalić aminokwas zwany glicyną wystawiony na działanie kwasowych płynów.



- Użyliśmy glicyny, gdyż może ona ulegać szybkiej degradacji w warunkach typowych dla Marsa. To doskonały wskaźnik, który powie nam, co działo się w naszych eksperymentach - dodał Fairen.



Uczeni wystawili glebę z glicyną na działanie promieniowania UV podobnego do tego, które występuje na Marsie. Wyniki wskazały na znaczną fotodegradację cząstek glicyny obecnych w glebie. Okazało się, że ekspozycja na kwasowe płyny zamienia glebę bogatą w glicynę w żelopodobną krzemionkę.



- Kiedy gleba jest wystawiona na działanie kwasów, warstwy zapadają się, a materia organiczna nie zostaje zachowana. Zostają zniszczone. Wyniki uzyskane w tym artykule wyjaśniają, dlaczego poszukiwanie związków organicznych na Marsie jest tak trudne - podsumował Fairen.



Łazik Perseverance został wystrzelony z Ziemi 30 lipca i ma wylądować w marsjańskim kraterze Jezero w lutym przyszłego rok. Łazik zbierze próbki gleby z Czerwonej Planety i przetransportuje je na Ziemię w okolicach 2030 r.