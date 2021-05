Wszechświat może być pełen mikroskopijnych form życia

​Wszechświat może być zdominowany przez mikroskopijne formy życia, które komunikują się ze sobą w całym kosmosie.

Polowanie na humanoidalnych obcych trwa pomimo faktu, że nigdy nie było ani jednego dowodu, który sugerowałby istnienie innego tak zaawansowanego gatunku we Wszechświecie. To jednak skłoniło niektórych ekspertów do rozszerzenia swoich poszukiwań do poziomu mikroskopijnego. Podobnie jak na Ziemi, gdzie miliardowe kolonie mikrobów pomagają w określaniu losów naszej planety, to samo może dziać się we Wszechświecie.

Ziemskie kolonie bakterii są połączone w globalny supersystem bakteryjny zwany bakteriosferą. Pomaga ona regulować środowisko i życie na naszej planecie - bez niej nie byłoby nas.



Predrag Slijepcevic z Uniwersytetu Brunel w Londynie i prof. Nalin Chandra Wickramasinghe z Uniwersytetu Buckingham, opisali te kolonie bakterii jako "supermózg", który "rozwiązuje problemy środowiskowe".



Duet twierdzą, że te mikroby mogą istnieć w całym kosmosie, wszystkie oddziałując ze sobą przez cały czas.



- Zabierz bakterie z biosfery, a życie stopniowo się załamie. Bakterie mogą być zatem o wiele bardziej przystosowane do kosmicznych podróży i komunikacji niż my - powiedział Predrag Slijepcevic.



Ostatnie badania wykazały, że bakterie lądowe mogą przetrwać w przestrzeni kosmicznej przez co najmniej trzy lata, a być może dłużej.



- Dodajmy do tego fakt, że bakterie mogą istnieć w stanie uśpienia przez miliony lat, a stanie się jasne, że mikroby są bardzo odporne. Aby docenić mikrobowe SETI musimy zrozumieć pojęcie inteligencji w sensie ewolucyjnym. To pozwoli nam lepiej ocenić inteligencję bakterii i jej możliwości w kontekście ludzkiego i mikrobowego SETI - dodał uczony.



Niektórzy biolodzy twierdzą, że ludzka inteligencja jest tylko fragmentem w szerokim spektrum naturalnej inteligencji, która obejmuje mikroby i rośliny. Według naukowców, poszukiwanie oznak inteligentnych, podobnych do ludzi kosmitów może być stratą czasu. Zamiast tego, eksperci powinni skupić swoje wysiłki na poszukiwaniu biosygnatur - śladów życia w atmosferze planety.