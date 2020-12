Tajemniczy sygnał z Proximy Centauri

​Coś dziwnego dzieje się w otoczeniu Proximy Centauri, gwiazdy najbliższej Słońca. Jest ona oddalona od nas o 4,24 lata świetlne i emituje tajemniczy sygnał radiowy.

Zdjęcie Wizja artystyczna planety w układzie Proxima Centauri (gwiazda w tle) /materiały prasowe

Wiązka fal radiowych została odkryta jesienią przez teleskop Parkesa w Australii. Sygnał wydaje się pochodzić z Proximy Centauri, najbliższego sąsiada Słońca. Naukowcy nie wiedzą, co jest jego źródłem, choć nie można odrzucić "ziemskich" źródeł, takich jak sprzęt naziemny czy przelatujący satelita.

Andrew Siemion z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley powiedział, że sygnał ma właściwości, które sprawiają, że był on badany przez wielu naukowców. Jednym z najciekawszych aspektów sygnału jest to, że pochodzi on z niezwykle wąskiego widma radiowego 982 MHz. Jest to zakres promieniowania, którego nie produkują satelity i inne twory człowieka.



Nie istnieje żaden znany naturalny sposób na kompresję energii elektromagnetycznej do jednej częstotliwości pasma. Siemion mówi, że może istnieć jakieś nieznane, egzotyczne źródło sygnału, ale na razie go nie znamy. Jedynym znanym wytłumaczeniem jest pochodzenie technologiczne. To oznacza, że jego nadawcą mogą być przedstawiciele inteligentnej cywilizacji pozaziemskiej.



Zdjęcie Proxima Centauri widziana przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a / NASA

Sygnał został wykryty dzięki projektowi Breakthrough Listen, którego celem jest przeszukiwanie częstotliwości radiowych za pomocą wszystkich dostępnych radioteleskopów na świecie. Mogą skrywać się w nich dowody na istnienie rozwiniętych technologicznie cywilizacji.

