​Słone stawy pod powierzchnią Marsa

Dwa lata temu naukowcy znaleźli coś, co wyglądało jak słone jezioro pod powierzchnią bieguna południowego na Marsie. Ostatnie pomiary odkryły więcej dowodów na istnienie tego jeziora i ujawniły szereg mniejszych słonych stawów w pobliżu. To zwiększa szanse na odkrycie życia na Czerwonej Planecie.

Zdjęcie Na Marsie faktycznie do dziś może występować życie /123RF/PICSEL

Włoscy naukowcy wykorzystali Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding (MARSIS) znajdujący się na sondzie Mars Express. Radar był w stanie pokryć większość powierzchni Marsa i pozwolił zgromadzić dodatkowe dane, które pozwoliły "potwierdzić płynny charakter zaobserwowanego wcześniej jeziora".

Uczonym udało się odkryć, że jezioro ma rozmiary ok. 20 na 30 km. Wyniki opublikowane w dzienniku "Nature Astronomy" wskazują na występowanie "kilku mniejszych stawów wody", co jest równie ekscytujące.



Wspomniane stawy są przez astrobiologów określane jako "niejednolite baseny wodne lub obszary podmokłe o mniejszym stopniu". Mają one różną wielkość i są oddzielone od głównego jeziora pasmami suchego lądu.



Nowe odkrycie daje nam lepsze wyobrażenie o klimacie Marsa i składzie chemicznym atmosfery. Fakt, że jezioro i otaczające je stawy są nadal płynne sugeruje, że są one hipersalinowe, co oznacza, że zawierają dużo soli. Obniża to temperaturę topnienia, zapobiegając zamarzaniu wody pomimo zimnego środowiska. Oczywiście, jest to kluczowe w kontekście potencjalnego poszukiwania życia.



Badania przeprowadzone w ubiegłym roku wykazały, że 3-4 mld lat temu Mars - obecnie zimny i niegościnny - mógł być wystarczająco ciepły, aby występowały na nim ulewne deszcze i płynące rzeki. Panujące warunki środowiskowe były sprzyjające do podtrzymania prostego życia. Gdy temperatura spadła, woda zamarzła.



Najnowsze badania wskazują, że życie mogło istnieć na ciepłym deszczowym Marsie, zanim nadeszła zima.



"Możliwość występowania na Marsie rozległych zbiorników wodnych hipersalinowych jest szczególnie ekscytujące ze względu na potencjał istnienia życia mikrobiologicznego" - czytamy w raporcie.

Jeżeli życie faktycznie istnieje w słonych wodach Marsa, może przybierać różne formy - od prostych beztlenowców, przez ekstremofile, po aeroby - organizmy tlenowe. To dlatego, że zbiorniki hipersalinowe utrzymują 6 razy więcej tlenu niż wynosi minimalna ilość niezbędna mikroorganizmom do oddychania.