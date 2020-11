Po ponad 40 latach poznano źródło sygnału Wow!

​Astronom-amator znalazł potencjalne wytłumaczenie słynnego sygnału Wow!.

Zdjęcie Sygnał Wow! /materiały prasowe

Alberto Cabllero, astronom-amator i założyciel kanału The Exoplanets Channel, znalazł dowody na notoryczne sygnały Wow! A artykule opublikowanym w "arXiv" uczony przejrzał dane zebrane przez sondę Gaia poszukującą gwiazd podobnych do Słońca, wokół których mogą krążyć egzoplanety,

Reklama

Sygnał Wow! to silny sygnał radiowy odebrany przez dr Jerry'ego Ehmana 15 sierpnia 1977 r. przy pomocy radioteleskopu Big Ear, który od 1973 r. prowadził nasłuch nieba w ramach programu SETI. Sygnał był tak niezwykły, że jeden z pracowników zespołu Ehmana napisał na wydruku słowo "Wow!".



Pomimo lat pracy, nikt nigdy nie był w stanie prześledzić źródła sygnału ani wyjaśnić silnego, unikalnego sygnału, który trwał 72 sekundy. Od tego czasu wiele osób sugerowało, że jedynym wyjaśnieniem tak silnego i unikalnego sygnału jest pozaziemskie inteligentne życie.



W nowej pracy, Caballero uzasadnił, że jeśli źródłem jest jakaś inna forma życia, to prawdopodobnie żyłaby ona na pozaziemskiej planecie. Taka planeta musiałaby krążyć wokół gwiazdy podobnej do Słońca. Podążając za tą logiką, Caballero rozpoczął przeszukiwanie publicznie dostępnej bazy danych Gai w poszukiwaniu właśnie takiej gwiazdy.



Zdjęcie / 123RF/PICSEL

Baza danych Gai została zebrana przez zespół pracujący w obserwatorium Gai prowadzonym przez Europejską Agencję Kosmiczną. Rozpoczęty w 2013 roku projekt stale pracuje nad stworzeniem najlepszej mapy nocnego nieba, jaką kiedykolwiek stworzono. Do tej pory zespół zmapował około 1,3 miliarda gwiazd.



Caballero znalazł to, co wydaje się pasować do poszukiwań - obiekt 2MASS 19281982-2640123, który jest gwiazdą bardzo podobną do Słońca. Gwiazda znajduje się w tej części nieba, w której powstał sygnał Wow! Cabllero zauważył, że są inni potencjalni kandydaci w tym obszarze, ale sugeruje, że jego kandydat może stanowić najlepszy punkt startowy dla nowych badań astronomów, którzy mają narzędzia do poszukiwania egzoplanet.