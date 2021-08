Do tej pory astronomowie poszukiwali egzoplanet podobnych do Ziemi pod względem rozmiaru, temperatury i masy. Muszą one również mieć atmosferę podobną do ziemskiej, by można było rozważać ich potencjał do podtrzymania życia.

Teraz udało się zidentyfikować nowy typ planet nadających się do podtrzymania życia. To tzw. planety hyceańskie, pokryte globalnym oceanem i z bogatą w wodór atmosferą. Są one znacznie liczniejsze od światów podobnych do Ziemi.



Do tej pory naukowcy zidentyfikowali wiele kandydatów na planety hyceańskie - wszystkie są zarówno większe, jak i cieplejsze od Ziemi. Mają one cechy wymagane do tego, aby gościć duże oceany, które potencjalnie mogą wspierać życie mikrobiologiczne. Planety te mogą znajdować się także w szerszej ekosferze niż planety typu ziemskiego. Przykładem takiego globu jest K2-18b.



Odkrycie tej planety spowodowało dokładne zbadanie pełnego zakresu właściwości planetarnych i gwiezdnych zapewniających warunki, które mogłyby umożliwić uformowanie się planety takiej jak K2-18b. Naukowcy odkryli, że światy hyceańskie mogą być nawet 2,6 razy większe od Ziemi, a temperatura atmosfery może wynosić prawie 200oC. Pomimo tych ekstremalnych właściwości, w oceanach mogą panować warunki sprzyjające rozwojowi życia mikrobiologicznego.



Astronomowie odkryli, że wiele biosygnatur, które można wykryć w atmosferze planet hyceańskich, będzie możliwe do namierzenia za pomocą obserwacji spektroskopowych.



