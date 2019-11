Owady na Marsie

Pewien entomolog twierdzi, że cały Mars jest pokryty obiektami przypominającymi owady. Ma na to "dowód".

Zdjęcie Na tym zdjęciu podobno widać owada - tak twierdzi William Romoser z Uniwersytetu w Ohio /materiały prasowe

Naukowcy od dawna poszukują dowodów życia pozaziemskiego. Pewien entomolog twierdzi, że takie dowody już znaleźliśmy, całkiem niedaleko. Mars jest podobno cały pokryty nie drobnoustrojami, a całkiem pokaźnych rozmiarów robakami.



William Romoser z Uniwersytetu w Ohio spędził całe lata na przeglądaniu publicznie dostępnych zdjęć wykonanych przez marsjańskie łaziki. Jego zdaniem, na zdjęciach wśród skał znajdują się struktury wyglądające jak owady - zarówno skamieniałe, jak i żywe. To nie wszystko, bo Romoser dostrzegł na Czerwonej Planecie nawet węże!



Zdaniem entomologa, poczynione przez niego obserwacje, są dobrym uzasadnieniem dla dalszych analiz.



- Na Marsie było i jest życie. Istnieje widoczna różnorodność wśród marsjańskiej fauny owadów, która wykazuje wiele cech podobnych do ziemskich organizmów - powiedział Romoser.



Zdjęcia z łazików marsjańskich - szczególnie Curiosity - są publicznie dostępne i pokazują szczegóły dotyczące powierzchni Marsa. Geolodzy mogą je analizować, aby zrozumieć historię planety.



Dostrzeganie przez Romosera owadów na Marsie może być przykładem zjawiska znanego jako pareidolia. To dopatrywanie się znanych kształtów w przypadkowych szczegółach. Ponieważ Romoser przez 45 lat badał owady, jego percepcja tych organizmów jest prawdopodobnie inna niż większości z nas.



Tajemnicę marsjańskich skał być może rozwiąże kolejny łazik, który ma dotrzeć na Czerwoną Planetę na początku 2021 r.