Odkryto pierwsze białko powstałe poza Ziemią

​Naukowcy znaleźli białko zamknięte wewnątrz meteorytu, który spadł na Ziemię 30 lat temu.

Zdjęcie Meteoryt Acfer 086 przybył na Ziemię wraz z deszczem leonidów /materiały prasowe

Jeżeli te wyniki zostaną potwierdzone, będzie to pierwsze zidentyfikowane białko, które nie powstało tutaj, na Ziemi. Zespół naukowców kierowany przez fizyka Malcolma McGeocha z firmy PLEX Corporation odkrył białko w meteorycie oznaczonym jako Acfer 086, znalezionym w Algierii w 1990 r.

Choć nie jest to jeszcze dowód na istnienie życia pozaziemskiego, odkrycie białka stanowi kolejny element składowy życia w skale kosmicznej. Istnieje wiele procesów, w których mogą powstawać białka, ale życie jakie znamy, nie może bez nich żyć.



Naukowcy nie tylko znaleźli jeden z aminokwasów znany jako glicina, ale odkryli, że był on związany z innymi pierwiastkami, takimi jak żelazo i lit. Nowo odkryte białko nazwano hemolitem. Jest on podobny strukturalnie do białek lądowych, ale stosunek deuteru do wodoru w nim był inny niż na Ziemi. Białko to powstało w dysku protoplanetarnym ponad 4,6 mld lat temu.



Istnieje jednak szansa, że znaleziona substancja nie jest białkiem. Możliwe, że jest to jakiś polimer. Trzeba jednak poczekać na dodatkowe analizy.



Niedawne badania pokazały, że do wytworzenia białka w kosmosie powinno być łatwiej niż na Ziemi ze względu na zmniejszoną grawitację. Na Międzynarodowej Stacji kosmicznej, astronautom już się to w przeszłości udawało.