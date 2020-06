​Europa - lodowy księżyc Jowisza - jest jednym z najbardziej ekscytujących miejsc Układu Słonecznego. Pod lodową skorupą znajduje się ocean wody w stanie ciekłym. Naukowcy od dawna zadają sobie pytanie: czy może istnieć tam życie?

Zdjęcie Na Europie do dzisiaj może istnieć życie /materiały prasowe

Nowe badania sugerują, że ocean pod lodem Europy ma odpowiednie właściwości, aby nadawać się dla organizmów żywych. Nie ma jednak pewności, czy istnieją tam jakieś mikroorganizmy.



Na podstawie danych zebranych przez Kosmiczny Teleskop Hubble'a i sondę Galileo, NASA uważa, że ciepło we wnętrzu Europy rozbiło minerały, umożliwiając powstawanie ogromnych ilości wody. Ta była bogata w różne substancje, m.in. dwutlenek węgla, wapń i siarczany. Ocean wyewoluował jednak i stał się bardziej podobny do tych występujących na Ziemi.



- Do tej pory uważano, że ocean Europy może być siarkowy, ale nasze symulacje w połączeniu z zebranymi danymi, pokazują, że woda najprawdopodobniej stała się bogata w chlorki. Innymi słowy: jego skład stał się bardziej podobny do ziemskich oceanów. Wierzymy, że ocean Europy może nadawać się cały czas do podtrzymania życia - powiedział Mohit Melwani Daswani z NASA.



Naukowcy modelowali skład i właściwości fizyczne rdzeni i warstw skalistych Europy, symulując przy jakich temperaturach i głębokościach woda oraz inne cząsteczki są uwalniane ze skał.



- Europa to jedna z naszych najlepszych szans na znalezienie życia w Układzie Słonecznym. Misja Europa Clipper rozpocznie się w ciągu najbliższych kilku lat, dlatego nasze działania mają na celu przygotowanie się do niej. Nasze modele skłaniają nas do myślenia, że oceany na innych księżycach, takich jak Ganimedes czy Tytan, wykształciły się w podobny sposób - powiedział Mohit Melwani Daswani.



Europa jest nieco mniejsza niż Księżyc i została odkryta przez Galileusza w 1610 r.