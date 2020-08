Niektóre bakterie mogą przetrwać podróż z Ziemi na Marsa

​Naukowcy odkryli, że niektóre bakterie są w stanie przetrwać podróż między Ziemią a Marsem. To rzuca nowe światło na nasze zrozumienie pochodzenia życia.

Zdjęcie Niektóre bakterie mogą przetrwać w kosmosie /123RF/PICSEL

Nowe badania z misji astrobiologicznej Tanpopo (co po japońsku oznacza mniszek lekarski) może okazać się kluczowe w kontekście poszukiwań życia. Próbki wyjątkowo odpornego rodzaju bakterii Deinococcus, które można znaleźć w ziemskiej atmosferze, oficjalnie przetrwały trzy lata w przestrzeni kosmicznej. Wytrzymały mikrograwitację, intensywne promieniowanie ultrafioletowe i ekstremalne temperatury podczas pobytu na zewnątrz Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS).



Wyniki badań potwierdzają właściwość teorii panspermii, która zakłada, że życie nie powstało na Ziemi, a przybyło tutaj z innego miejsca we Wszechświecie.



Po trzech latach pobytu na zewnątrz ISS, warstwa wysuszonych próbek Deinococcus sp. nie grubszych niż 0,5 mm, przetrwała obecność na orbicie okołoziemskiej. Naukowcy wywnioskowali, że osady o grubości 1 mm mogłyby przetrwać do 8 lat w przestrzeni kosmicznej.



- Wyniki sugerują, że odporne na promieniowanie Deinococcus sp. mogą przetrwać podczas podróży z Ziemi na Marsa i odwrotnie, czyli kilka miesięcy lub lat na najniższej orbicie - powiedział Akihiko Yamagishi, biolog z Uniwersytetu Tokijskiego.



Poprzednie badania przeprowadzone przez ten sam zespół wykazały, że jest to możliwe w laboratorium. Tym razem są dowody na to, że bakterie mogą przetrwać na zewnątrz ISS.